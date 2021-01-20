Від пацанки до панянки-4: Женя Мазур похудела на 15 кг и переехала жить к морю

Победительница проекта Женя #Батюшка Мазур рассказала о достижениях и дала ценный совет новым ученицам Школы леди.

Пока все с нетерпением ждут старта пятого сезона реалити «Від пацанки до панянки» (Новый канал), выпускницы четвертого набора Школы леди продолжают меняться вне ее стен. Наибольшее внимание приковано к победительнице реалити Жене Мазур. Ей досталось сильное искушение в виде круглой суммы выигрыша и дорогого украшения. Всех интересует один вопрос – не вернулась ли она к старой жизни? И как живет сейчас?

Я изменилась, больше не употребляю! Потому что верю в свою значимость, – делится Женя. – Хоть наркомания – болезнь, с которой я борюсь до сих пор каждый день, верю, я сильнее ее.

пресс-служба Нового канала

После проекта Мазур прошла лечение в реабилитационном центре. Она переехала в Киев, жила вместе со своей конкуренткой по реалити Юлей #Бандиткой Чигринец и работала бариста в одной из столичных кофеен. Сейчас пути девушек разошлись – Женя строит новую жизнь в Одессе. И уже хвастается первыми победами.

После проекта я похудела на 15 кг, – улыбается она. – Сбросила то, что набрала во время съемок.

instagram.com/mongolo4ka_

Девушка с нетерпением ждет старта пятого сезона реалити. На съемках выпускного бала из Школы леди она успела познакомиться с новыми «пацанками» и поделилась ценным опытом, как не поддаться искушениям прошлого.

После выхода за двери Школы леди каждая из учениц в первую очередь должна поверить в себя, – советует Женя. – Только с верой в свои силы, в новую себя, все цели достигнутся и все мечты сбудутся. Чтобы не вернуться к старой жизни, нужно хотеть чего-то лучшего и светлого. Необходимо помнить, как было тяжело вылезать из болота. И каждый раз при желании вернуться обратно вспоминать тот тернистый путь, который прошла. Тогда осознаешь: старая жизнь того не стоит.

Как применят девушки на практике советы от победительницы четвертого сезона реалити «Від пацанки до панянки» – узнаете 1 марта на Новом канале.

Напомним,