Голос країни-11: стилисты проекта раскрыли секреты и детали модных образов тренеров
В воскресенье, 24 января, в 21:00 на телеканале «1+1» состоится премьера 11 сезона шоу «Голос країни».
Олег Винник
Олег Винник, который в этом сезоне впервые сядет в легендарное красное кресло «Голосу країни», предпочитает классику и сдержанность, а главные его критерии в выборе одежды – удобство и практичность. Именно поэтому на «слепых прослушиваниях» певец появится в классическом черном костюме.
Украсит образ черная рубашка с узором и ключевой элемент мужского стиля – платок-«паше». В качестве аксессуаров любимец публики выбрал браслеты-цепи на руку и памятное кольцо – собственность артиста.
MONATIK
То ли добавляя скрытый смысл, связанный с экологическими проблемами, то ли знаменуя свое возвращение после длительного творческого отпуска, похоже Вирджил хочет еще раз штурмом взять Олимп индустрии моды. Я настроен так же решительно. Жакет с дырками он назвал «Результат падения метеорита». Говорят, когда падают звезды, нужно загадывать желание. Я «намечтал» сделать все возможное, чтобы максимально помочь каждому участнику своей команды, – комментирует свой образ MONATIK.
Тина Кароль
Стилисты подчеркивают, что наряд сочетает ретростиль и «образ нулевых». Интересно, что некоторые элементы одежды артистка придумала сама. Так, например, дизайнер рассказывает, что на одной из примерок образа для «слепых прослушиваний» Тина сняла серьги с ушей, застегнула их на бедрах и сказала: «Это будет так!».
DOROFEEVA
В неожиданном для публики образе предстала и digital-открытие этого года DOROFEEVA. Для «слепых прослушиваний» артистка выбрала черный костюм-клёш в стиле диско и короткий черный топ. Среди украшений певица предпочла серебристые цепочки на шею, широкий браслет и кольцо.
Мой образ в «Голосі країни» – это новая я во всех смыслах. Не ожидали увидеть меня блондинкой в эстетике диско? Я тоже, но в итоге так привыкла к себе новой, что первые дни после окончания съемок даже не узнавала себя в зеркале с обычным цветом волос, – делится впечатлениями от своего образа DOROFEEVA.
Ведущими одиннадцатого сезона станет любимая телепара – Юрий Горбунов и Катерина Осадчая.
Смотрите премьеру 11 сезона шоу «Голос країни» 24 января в 21:00 на телеканале «1+1».