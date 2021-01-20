Голос країни-11: стилисты проекта раскрыли секреты и детали модных образов тренеров

В воскресенье, 24 января, в 21:00 на телеканале «1+1» состоится премьера 11 сезона шоу «Голос країни».

Олег Винник

Главные суперзвезды страны Олег Винник, MONATIK , Тина Кароль и DOROFEEVA сойдутся на одной сцене для того, чтобы найти уникальные и удивительные голоса. Накануне премьеры руководитель управления стиля Ольга Слонь открыла некоторые интересные детали модных образов тренеров сезона под названием «Перезагрузка».

Олег Винник, который в этом сезоне впервые сядет в легендарное красное кресло «Голосу країни», предпочитает классику и сдержанность, а главные его критерии в выборе одежды – удобство и практичность. Именно поэтому на «слепых прослушиваниях» певец появится в классическом черном костюме.

Украсит образ черная рубашка с узором и ключевой элемент мужского стиля – платок-«паше». В качестве аксессуаров любимец публики выбрал браслеты-цепи на руку и памятное кольцо – собственность артиста.

MONATIK

Для этапа «слепых прослушиваний» «Голосу країни-11» артист выбрал образ из новой коллекции «Off-White» дизайнера Вирджила Аблой, который назвал коллекцию 2020 «Предупреждение о торнадо» («Tornado Warning»).

То ли добавляя скрытый смысл, связанный с экологическими проблемами, то ли знаменуя свое возвращение после длительного творческого отпуска, похоже Вирджил хочет еще раз штурмом взять Олимп индустрии моды. Я настроен так же решительно. Жакет с дырками он назвал «Результат падения метеорита». Говорят, когда падают звезды, нужно загадывать желание. Я «намечтал» сделать все возможное, чтобы максимально помочь каждому участнику своей команды, – комментирует свой образ MONATIK.

Тина Кароль

Образ Тины Кароль для нового сезона «Голоса країни» был создан украинским дизайнером бренда «The COAT» Катей Сильченко. Как утверждает дизайнер, цвет спелой оливы будет в тренде этой весной. Соблазнительное платье, которое выбрала певица, выполнено из эко-кожи. Элементы обнаженных бедер при закрытом жилете придают образу одновременно сдержанный и сексуальный вид.

Стилисты подчеркивают, что наряд сочетает ретростиль и «образ нулевых». Интересно, что некоторые элементы одежды артистка придумала сама. Так, например, дизайнер рассказывает, что на одной из примерок образа для «слепых прослушиваний» Тина сняла серьги с ушей, застегнула их на бедрах и сказала: «Это будет так!».

DOROFEEVA

В неожиданном для публики образе предстала и digital-открытие этого года DOROFEEVA. Для «слепых прослушиваний» артистка выбрала черный костюм-клёш в стиле диско и короткий черный топ. Среди украшений певица предпочла серебристые цепочки на шею, широкий браслет и кольцо.

Мой образ в «Голосі країни» – это новая я во всех смыслах. Не ожидали увидеть меня блондинкой в эстетике диско? Я тоже, но в итоге так привыкла к себе новой, что первые дни после окончания съемок даже не узнавала себя в зеркале с обычным цветом волос, – делится впечатлениями от своего образа DOROFEEVA.

Напомним, 11 сезон шоу «Голос країни» открывает новую страницу своей истории. В центре внимания проекта, на сцену которого мечтают попасть талантливые и самые профессиональные вокалисты со всего мира, будет голос и музыка. Споют на «слепых прослушиваниях» фанат «Голосу країни» из Китая, а также вокалист из Марокко. Кроме того, тренеров удивил парень с уникальным женским голосом, и вокалист, который сопровождал своим пением показы мировых модных брендов. Поразит своим пением одесситка Ирина Ебралидзе, которая с детства дружит со звездой украинского шоу-бизнеса Мишель Андраде. Певица решила прийти на «Голос країни. Перезавантаження» в память о матери, которая в прошлом году погибла в аварии в центре столицы.

Ведущими одиннадцатого сезона станет любимая телепара – Юрий Горбунов и Катерина Осадчая.

Смотрите премьеру 11 сезона шоу «Голос країни» 24 января в 21:00 на телеканале «1+1».