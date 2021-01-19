Слава Соломка освоил новый вид активного отдыха благодаря Ольге Сумской: Меня охватил щенячий восторг
Ведущий программы «Утро по-киевски» на телеканале «Киев» Вячеслав Соломка - весьма спортивный парень, в чем не раз убеждались телезрители.
Если бы пару лет назад мне кто-то сказал, что я зимой поеду на горнолыжный курорт, то я бы покрутил пальцем у виска со словами «Где я, а где лыжи? Это совершенно не для меня, там опасно, а отдыхать нужно только на пляже, а не шпарить с палками на гору и обратно!». Но год назад Ольга Сумская своей легкой рукой затащила меня зимой в Карпаты. Некуда деваться - пришлось осваивать лыжи. И меня охватил такой щенячий восторг, что после этого я целый год ждал наступления зимы и возможности встать опять на лыжи и спуститься с горы, - написал на своей странице в Фейсбук Вячеслав.
К слову, пока Соломка наслаждался горными склонами, на телеканале с замиранием сердца ожидали его возращения из отпуска. Ведь ведущий «Утро по-киевски» один – единственный и незаменимый. Впрочем, Слава осознавал свою ответственность:
Катаюсь я пока не очень, освоил только синие трассы и с горем пополам одну красную. Но для того, чтобы кайфовать, не обязательно лихачить.
Напомним,