Вскрытие покажет-2: телеканал ICTV рассекретил имя главной актрисы сериала

19 января 2021 12:20 Юлия Крутиева
Вскрытие покажет-2: телеканал ICTV рассекретил имя главной актрисы сериала
Вскрытие покажет-2: телеканал ICTV рассекретил имя главной актрисы сериала
пресс-служба

ICTV готовит февральскую премьеру нового сезона популярного криминального детектива «Вскрытие покажет». После двухлетнего перерыва канал покажет продолжение истории с новой главной героиней.

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«Вскрытие покажет» – это украинский сериал о детективном бюро, которое находит преступников, прибегая к помощи судмедэксперта. Каждая серия рассказывает о новом расследовании. Всего покажут 28 эпизодов.

Второй сезон выйдет с новой главной героиней – искать улики на теле будет Яна Гончар. Главного судмедэксперта сыграет Ольга Гришина. После таинственного исчезновения судмедэксперта Инги, девушка дополнит ряды бюро и поможет главному следователю Олегу Анатолиевичу в расследовании дел. Новая героиня кардинально изменит не только сюжет, но и оголит прошлое своего напарника. В первом сезоне о личной жизни Олега было известно не много, но теперь откроются многие его тайны.

Актриса Ольга Гришина / пресс-служба

Специально для съемок актриса Ольга Гришина полностью сменила имидж – перекрасила волосы, сделала короткую стрижку и даже согласна была сделать тату.

Яна – стильная штучка. Все время ходит на каблуках, элегантно одевается и следит за собой, а в душе еще та бунтарка. Чтобы подчеркнуть это в ее образе, мне решили сделать короткую стрижку. У меня уже есть тату, но к этому образу их захотелось даже больше. Режиссер посмотрел на меня и сказал, что руки в наколках смотрелись бы неплохо. Но докрашивать все-таки ничего не стали, – с улыбкой делится Ольга.

Главного следователя в сериале, как и раньше, будет играть Артемий Егоров. Помимо прежнего актерского состава в новом сезоне зрители увидят новых популярных украинских исполнителей и блогеров, имена которых пока держат в секрете.

Не пропустите премьеру второго сезона детектива “Вскрытие покажет” в феврале на телеканале ICTV.

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