На телеканале ТЕТ – премьера звездно-несерьезно-гламурно-антипафосного шоу "Зірки, чутки та Галлівуд"

На телеканале ТЕТ - премьера шоу "Зірки, чутки та Галлівуд"

Телеканал ТЕТ приготовил для телезрителей новую премьеру.

Уже 15 февраля на телеканале ТЕТ состоится премьера звездно-несерьезно-гламурно-антипафосного шоу «Зірки, чутки та Галлівуд», которого так не хватало шоу-бизнесу. Его ведущими стали известные блогеры Настя Елисеева и Женя Таллер.

Особенность шоу – прикольный, легкий и непринужденный формат. Зритель не просто послушает новости шоу-бизнеса, а еще и от души посмеется. Здесь будет много юмора, а это в наше время очень важно. Людям после работы надо отвлечься от серых будней и в этом им поможет шоу «Зірки, чутки та Галлівуд», – поделилась Настя Елисеева.

Анита Луценко / пресс-служба

Помимо хит-парадов, на зрителя ждут увлекательные интервью и игры ведущих со звёздами украинского шоу-бизнеса. Уже в феврале выйдут яркие эфиры с Владимиром Остапчуком, Златой Огневич, Анной Алхим, Анитой Луценко, Анной Тринчер, Алиной Гросу и другими.

Включай по будням телеканал ТЕТ и готовься к взрыву троллинга!