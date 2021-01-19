Сын супермодели Стефани Сеймур умер в возрасте 24 лет
В семье супермодели Стефани Сеймур и миллиардера Питера Бранта случилось горе.
Известно, что Гарри несколько лет боролся с наркозависимостью. Он мечтал побороть эту пагубную зависимость, и в этом году планировал отправиться на лечение в реабилитационный центр.
Мы всегда будем опечалены тем, что его жизнь была прервана этой разрушительной болезнью. Он многого достиг за свои 24 года, но у нас никогда больше не будет возможности увидеть, сколько еще Гарри мог бы сделать. Гарри был не просто нашим сыном. Он был также замечательным братом, любящим внуком, любимым дядей и заботливым другом. Он был творческой, любящей и сильной душой, которая принесла свет в сердца стольких людей. Он был действительно красивым человеком внутри и снаружи, – звучит в официальном заявлении семьи.
Парень пошел по стопам своей звездной матери и выбрал работу в фэшн-индустрии. В 16 лет он дебютировал на Met Gala, позже в журнале своего отца вел колонку, был моделью Balmain и итальянского Vogue. Также Гарри Брант выпустил вместе со своим братом линию унисекс-косметики для бренда M.A.C.
Напомним,