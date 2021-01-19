Сын супермодели Стефани Сеймур умер в возрасте 24 лет

В семье супермодели Стефани Сеймур и миллиардера Питера Бранта случилось горе.

Вчера в возрасте 24 лет скончался Гарри Брант – сын американской супермодели и киноактрисы Стефани Сеймур и миллиардера Питера Бранта. О смерти парня сообщила семья, сделав официальное заявление.

Известно, что Гарри несколько лет боролся с наркозависимостью. Он мечтал побороть эту пагубную зависимость, и в этом году планировал отправиться на лечение в реабилитационный центр.

Стефани Сеймур с сыном Гарри / социальная сеть Instagram

После лечения в клинике Гарри хотел сосредоточиться на работе в журнале Interview, которым владеет его отец. По словам родных парня, он умер от случайной передозировки рецептурных лекарственных препаратов.

Мы всегда будем опечалены тем, что его жизнь была прервана этой разрушительной болезнью. Он многого достиг за свои 24 года, но у нас никогда больше не будет возможности увидеть, сколько еще Гарри мог бы сделать. Гарри был не просто нашим сыном. Он был также замечательным братом, любящим внуком, любимым дядей и заботливым другом. Он был творческой, любящей и сильной душой, которая принесла свет в сердца стольких людей. Он был действительно красивым человеком внутри и снаружи, – звучит в официальном заявлении семьи.

Стефани Сеймур с супругом Питером Брантом / Fotobank / GettyImages

Парень пошел по стопам своей звездной матери и выбрал работу в фэшн-индустрии. В 16 лет он дебютировал на Met Gala, позже в журнале своего отца вел колонку, был моделью Balmain и итальянского Vogue. Также Гарри Брант выпустил вместе со своим братом линию унисекс-косметики для бренда M.A.C.

Напомним,