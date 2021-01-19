МАСКА: выступление участника вызвало бурю эмоций и запутало звездных детективов – Винник, Бабкин или Зибров
Каждую субботу в 21:00 на телеканале «Украина» выходят премьерные выпуски масштабного шоу «МАСКА».
Появившись на сцене, Дракон, образ которого художница по костюмам Леся Патока назвала самым дорогим в шоу «МАСКА», сразу вызвал бурю оваций. А звездные детективы не удержались и начали озвучивать догадки, кто бы мог скрываться под маской верного семьянина и супергероя – Дракона.
Вау! У меня аж мурашки пошли по коже, это просто невероятный костюм! Это точно мужчина, потому что подсказали, что он верный семьянин, а так как у него рога, то его женщина, видимо, не очень верна, – смеясь, поделилась Оля Полякова. – Возможно, это Василий Вирастюк или Павел Зибров! Хотя это может быть и высокая женщина, может, это Маша Ефросинина?
Он бы мне сказал! Я знаю, что делать со своим мужем, чтобы он все рассказал, – поделилась NK | Настя Каменских в шоу «МАСКА». – Я хочу отметить, что сам персонаж очень похож на Сергея Бабкина.
Однако пока личность, которая прячется под фантастической маской Дракона, остается загадкой. Ждем новых подсказок и номеров героя в следующих выпусках шоу «МАСКА» на канале «Украина».
Смотрите премьеру оригинального шоу «МАСКА» в эту субботу в 21:00 на телеканале «Украина».
Напомним,