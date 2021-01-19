МАСКА: выступление участника вызвало бурю эмоций и запутало звездных детективов – Винник, Бабкин или Зибров

19 января 2021 04:00 Юлия Крутиева
МАСКА: выступление участника вызвало бурю эмоций и запутало звездных детективов – Винник, Бабкин или Зибров
МАСКА: выступление Дракона в 1 выпуске
пресс-служба канала Украина

Каждую субботу в 21:00 на телеканале «Украина» выходят премьерные выпуски масштабного шоу «МАСКА».

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В первом эфире шоу МАСКА зрители увидели 8 невероятных выступлений, каждый из которых вызвал горячие овации и тысячи вопросов. Одним из крупнейших перформансов был назван номер Дракона, который своими загадками и исполнением песни «Ты меня любишь» Александра Серова окончательно запутал детективов.

Появившись на сцене, Дракон, образ которого художница по костюмам Леся Патока назвала самым дорогим в шоу «МАСКА», сразу вызвал бурю оваций. А звездные детективы не удержались и начали озвучивать догадки, кто бы мог скрываться под маской верного семьянина и супергероя – Дракона.

Вау! У меня аж мурашки пошли по коже, это просто невероятный костюм! Это точно мужчина, потому что подсказали, что он верный семьянин, а так как у него рога, то его женщина, видимо, не очень верна, – смеясь, поделилась Оля Полякова. – Возможно, это Василий Вирастюк или Павел Зибров! Хотя это может быть и высокая женщина, может, это Маша Ефросинина?

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Мысли Андрея Данилко были достаточно двоякие, сначала он был уверен, что под костюмом Дракона скрывается Потап, однако позже он отметил, что это может быть Олег Винник. А вот NK | Настя Каменских отметила, что ее муж не смог бы затаить от нее такие большие секреты.

Он бы мне сказал! Я знаю, что делать со своим мужем, чтобы он все рассказал, – поделилась NK | Настя Каменских в шоу «МАСКА». – Я хочу отметить, что сам персонаж очень похож на Сергея Бабкина.

Однако пока личность, которая прячется под фантастической маской Дракона, остается загадкой. Ждем новых подсказок и номеров героя в следующих выпусках шоу «МАСКА» на канале «Украина».

Смотрите премьеру оригинального шоу «МАСКА» в эту субботу в 21:00 на телеканале «Украина».

Напомним, 

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