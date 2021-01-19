МАСКА: выступление участника вызвало бурю эмоций и запутало звездных детективов – Винник, Бабкин или Зибров

Каждую субботу в 21:00 на телеканале «Украина» выходят премьерные выпуски масштабного шоу «МАСКА».

В первом эфире шоу МАСКА зрители увидели 8 невероятных выступлений, каждый из которых вызвал горячие овации и тысячи вопросов. Одним из крупнейших перформансов был назван номер Дракона, который своими загадками и исполнением песни «Ты меня любишь» Александра Серова окончательно запутал детективов.

Появившись на сцене, Дракон, образ которого художница по костюмам Леся Патока назвала самым дорогим в шоу «МАСКА», сразу вызвал бурю оваций. А звездные детективы не удержались и начали озвучивать догадки, кто бы мог скрываться под маской верного семьянина и супергероя – Дракона.

Вау! У меня аж мурашки пошли по коже, это просто невероятный костюм! Это точно мужчина, потому что подсказали, что он верный семьянин, а так как у него рога, то его женщина, видимо, не очень верна, – смеясь, поделилась Оля Полякова. – Возможно, это Василий Вирастюк или Павел Зибров! Хотя это может быть и высокая женщина, может, это Маша Ефросинина?

Мысли Андрея Данилко были достаточно двоякие, сначала он был уверен, что под костюмом Дракона скрывается Потап, однако позже он отметил, что это может быть Олег Винник. А вот NK | Настя Каменских отметила, что ее муж не смог бы затаить от нее такие большие секреты.

Он бы мне сказал! Я знаю, что делать со своим мужем, чтобы он все рассказал, – поделилась NK | Настя Каменских в шоу «МАСКА». – Я хочу отметить, что сам персонаж очень похож на Сергея Бабкина.

Однако пока личность, которая прячется под фантастической маской Дракона, остается загадкой. Ждем новых подсказок и номеров героя в следующих выпусках шоу «МАСКА» на канале «Украина».

Смотрите премьеру оригинального шоу «МАСКА» в эту субботу в 21:00 на телеканале «Украина».

Напомним,