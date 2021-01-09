МАСКА: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.01.2021)
16 января на канале Украина и на нашем сайте TV.UA телезрители увидят 1 выпуск оригинального шоу МАСКА – украинской адаптации всемирно известного проекта The Masked Singer .
Ведущий проекта Владимир Остапчук удивит зрителей не менее самих звезд, которые будут скрываться под масками. Шоумен примерит 12 неповторимых образов из мирового кинематографа, будет ездить по сцене на роликах и огромном мотоцикле, а также летать над ней.
Вместе с телезрителями угадывать, какие знаменитости могут прятаться под масками, будут звездные детективы проекта – украинская суперстар, поп-дива, которой первой удалось покорить сердце мирового слушателя, NK | Настя Каменских, известная певица, любимица зрителей, поп-королева сцены Оля Полякова, известный певец, автор песен и продюсер Андрей Данилко и мегапопулярный певец, актер и продюсер DZIDZIO.
1 выпуск оригинального шоу-детектива МАСКА смотрите 16.01.2021 в 21:00 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски гипер-шоу МАСКА смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.