МАСКА: в шоу появится уникальный персонаж родом из Западной Украины
16 января в 21:00 канал «Украина» покажет премьеру оригинального шоу «МАСКА» – украинской адаптации всемирно известного проекта The Masked Singer.
Несмотря на то, что исторически Мольфары украшают себя теми трофеями, которые одержали в битве с животными, элементы нашей маски изготовлены руками людей. А основной акцент сделан на головном уборе – он состоит из трех пар глаз, двух клювов и на нем в общей сложности 3 пары рог и бивней, – рассказала художница по костюмам Леся Патока.
Вес его пальто достигает 7-ми кг и это действительно очень тяжело! А все потому что на нем практически 25 метров ткани разных оттенков, нарезанных в мелкую бахрому. Это все наши мастера делали вручную! И за счет объема движения героя выглядят фантастически! – поделилась художница по костюмам гипер-шоу «МАСКА».
К тому же, у героя множество символических деталей. К примеру, огромное количество азиатских колокольчиков, вшитых в перчатки и рукава, более 30-ти колец, надетых поверх перчаток. А еще невероятная обувь, сделанная на заказ.
Это довольно специфическая обувь на 20-ти сантиметровой платформе, потому что всех героев мы делаем очень гиперболизированными и утрированными – везде, где можем, добавляем рост и объем. В данном случае мы поставили героя на платформу, и знаменитость училась на ней ходить и разнашивала ее, потому что это не очень простая история, – поделилась Леся Патока.
Напомним,