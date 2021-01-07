МАСКА: в шоу появится уникальный персонаж родом из Западной Украины

7 января 2021 03:00 Юлия Крутиева
МАСКА: в шоу появится уникальный персонаж родом из Западной Украины
МАСКА: в шоу появится уникальный персонаж родом из Западной Украины
пресс-служба

16 января в 21:00 канал «Украина» покажет премьеру оригинального шоу «МАСКА» – украинской адаптации всемирно известного проекта The Masked Singer.

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Канал «Украина» продолжает работу над проектом «МАСКА». Главный акцент в котором – образы. И хотя формат проекта во всех странах одинаковый, костюмы и образы могут меняться. Поэтому творцы украинской версии просмотрели более 60 оригинальных эскизов, из которых отобрали 22 самых ярких и масштабных героев, одним из которых стал Мольфар. Такой образ был предложен художниками по костюмам неслучайно. Ведь это уникальный украинский персонаж, тесно связанный с природой и лесом.

Несмотря на то, что исторически Мольфары украшают себя теми трофеями, которые одержали в битве с животными, элементы нашей маски изготовлены руками людей. А основной акцент сделан на головном уборе – он состоит из трех пар глаз, двух клювов и на нем в общей сложности 3 пары рог и бивней, – рассказала художница по костюмам Леся Патока.

МАСКА: в шоу появится уникальный персонаж родом из Западной Украины - Мольфар / пресс-служба

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Для создания головного убора, который можно без преувеличения назвать произведением искусства, ушло больше 3-х недель, а вес его достигает 4 кг! Но и на этом его создание не остановилась. Материалы для костюма художники заказывали заграницей, а получив их, приступили к созданию невероятного пальто, к весу и габаритам которого тоже нужно приспособиться.

Вес его пальто достигает 7-ми кг и это действительно очень тяжело! А все потому что на нем практически 25 метров ткани разных оттенков, нарезанных в мелкую бахрому. Это все наши мастера делали вручную! И за счет объема движения героя выглядят фантастически! – поделилась художница по костюмам гипер-шоу «МАСКА».

К тому же, у героя множество символических деталей. К примеру, огромное количество азиатских колокольчиков, вшитых в перчатки и рукава, более 30-ти колец, надетых поверх перчаток. А еще невероятная обувь, сделанная на заказ.

Это довольно специфическая обувь на 20-ти сантиметровой платформе, потому что всех героев мы делаем очень гиперболизированными и утрированными – везде, где можем, добавляем рост и объем. В данном случае мы поставили героя на платформу, и знаменитость училась на ней ходить и разнашивала ее, потому что это не очень простая история, – поделилась Леся Патока.

Напомним,

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