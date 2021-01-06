Максим Чмерковский нежно поздравил сына с днем рождения: Ты мой самый главный авторитет

На днях в семье Максима Чмерковского был праздник!

4 января Максим Чмерковский и его жена Пета отметили день рождения своего сына Шайа Александра. Мальчику исполнилось 4 года. Для всей семьи танцора это настоящий праздник.

Звездный отец юного красавца не смог сдержать эмоций. Чмерковский решил поздравить сына не только лично, но и публично с помощью своих страниц в соцсетях.

В честь 4-летия Шайа Александра Максим опубликовал в своем Инстаграм милое видео сына, на котором мальчик катается на качели. В комментариях танцор адресовал имениннику несколько трогательных строчек.

В своей голове я составил целый роман, но скажу только, что ты делаешь меня лучше каждый день. Ты лучший мой учитель и мой самый главный авторитет, - пишет Чмерковский. - Я не могу даже описать, как люблю тебя, да здесь и не место для этого. Но я хочу поблагодарить тебя за то, что осуществил мою мечту об отцовстве так, как я никогда и представить не мог. Я с нетерпением жду каждого года, дня, часа, секунды с тобой и обещаю быть рядом, пока дышу. Люблю тебя, Шай Александр.

Напомним,