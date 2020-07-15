Максим Чмерковский невероятно трогательно поздравил жену с Днем рождения
Всегда приятно наблюдать за счастливыми парами.
15 июля Маргатройд отмечает свой день рождения и с самого утра принимает подарки от друзей и родственников. Одним из первых с праздником ее поздравил любимый муж.
В своем Инстаграм Максим написал трогательное послание любимой.
Я найду тебя и буду бороться за тебя в каждой из моих жизней. С днем рождения, моя любовь! - пишет в соцсети танцор, сопровождая пост трогательным снимком жены с их домашнего архива.
Напомним,