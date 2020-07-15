Максим Чмерковский невероятно трогательно поздравил жену с Днем рождения

15 июля 2020 11:40 Юлия Крутиева
Максим Чмерковский невероятно трогательно поздравил жену с Днем рождения
Максим Чмерковский с женой и сыном
instagram.com/maksimc

Всегда приятно наблюдать за счастливыми парами.

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Главный герой первого сезона шоу «Холостяк» Максим Чмерковский и его жена Пета Маргатройд в браке уже три года и, судя по всему, их чувства друг к другу с каждым годом становятся только крепче.

15 июля Маргатройд отмечает свой день рождения и с самого утра принимает подарки от друзей и родственников. Одним из первых с праздником ее поздравил любимый муж. 

В своем Инстаграм Максим написал трогательное послание любимой.

Я найду тебя и буду бороться за тебя в каждой из моих жизней. С днем рождения, моя любовь! - пишет в соцсети танцор, сопровождая пост трогательным снимком жены с их домашнего архива.

Максим Чмерковский с женой / instagram.com/maksimc
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Фолловеры Чмерковского присоединились к поздравлениям. Помимо лестных слов, они отметили, что Пета не только очень красивая женщина, но и замечательная мама. У супругов подрастает сын Шай Александр.

Напомним,

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