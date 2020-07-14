Жена Виктора Павлика поделилась снимком в купальнике: певец жестко прокомментировал фото

14 июля 2020 15:15 Юлия Крутиева
Жена Виктора Павлика поделилась снимком в купальнике: певец жестко прокомментировал фото
Виктор Павлик с женой Екатериной Репяховой
instagram.com/repyahovakate

Молодая жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова очень часто подвергается волне критики со стороны публики.

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Подписчики 26-летней Екатерины Репяховой обвиняют ее в неискренности, хотя сама девушка утверждает, что быть ненастоящей постоянно – просто невозможно. А она – активный пользователь Инстаграма, где каждый день делится моментами из личной жизни с Виктором.

Только анализирующие люди, побыв в моем блоге определенное количество времени, могут сделать вывод, – пишет супруга Виктора Павлика. – В моих сторис наша настоящая жизнь, которая происходит с нами каждый день. Возможно, в интервью однажды можно быть не искренним (как некоторые считают), но быть не искренним каждый день в своем блоге - невозможно. Рано или поздно это станет заметным. Я люблю себя за то, что мне абсолютно все равно, как выглядит моя жизнь со стороны и кто, что думает. Главное, какую правду знаю я и мой муж.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова / instagram.com/repyahovakate

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На днях Екатерина опубликовала фотографию, где она запечатлена в черном купальнике. Фото было сделано в Одессе, куда Репяхова приехала с Павликом на его гастроли.

В своих Инстагарм-сториз девушка решила поделиться с фолловерами комментарием артиста на ее фото. Екатерина рассказала, что задала вопрос Виктору Павлику, как ему снимок жены в купальнике. Ответ Павлика был весьма неожиданным:

Виктор Франкович сказал: "Ноги немножко, как кувалды", – призналась Репяхова и добавила, – Ну что поделать, уже как есть.

Жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова / instagram.com/repyahovakate

Напомним,

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