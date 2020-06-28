Молодая жена Виктора Павлика извинилась перед матерью его сына: Вы одно целое, вы одна семья
Еще позавчера четвертая жена Виктора Павлика не намерена была просить прощения у его экс-супруги Ларисы за распространение личной информации об онкобольном сыне артиста. Вчера же девушка передумала и извинилась.
Я созрела к тому, чтобы публично извиниться перед Ларисой и Пашей за то, что я вынесла личную информацию, которую не имела права выносить. Я хотела этим показать для всех людей, которые против нас, что несмотря ни на что вы целая семья, вы заботитесь о вашем сыне,‒ говорит Репяхова.
Девушка попросила прощения и отметила, что никогда не стояла на пути общения Виктора с бывшей женой и сыном.
Я никогда этому не препятствовала и так будет всегда. Я искренне прошу прощения, если я обидела Ларису или Пашу своим высказываниями. Я не имела в виду ничего плохого, а наоборот, что вы одно целое, вы одна семья и несмотря ни на что будете вместе до конца,‒ заявила Катерина.
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