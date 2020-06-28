Молодая жена Виктора Павлика извинилась перед матерью его сына: Вы одно целое, вы одна семья

28 июня 2020 14:00 Катерина Даниленко
Молодая жена Виктора Павлика извинилась перед матерью его сына: Вы одно целое, вы одна семья
Виктор Павлик с четвертой женой Екатериной Репяховой
социальная сеть Instagram

Еще позавчера четвертая жена Виктора Павлика не намерена была просить прощения у его экс-супруги Ларисы за распространение личной информации об онкобольном сыне артиста. Вчера же девушка передумала и извинилась.

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На своей странице в Instagram Екатерина Репяхова записала видеообращение к Ларисе Созаевой и Павлу Павлику. 25-летний концертный директор музыканта осознала, что не имела права рассказывать о том, что сейчас происходит в их семье.  

Я созрела к тому, чтобы публично извиниться перед Ларисой и Пашей за то, что я вынесла личную информацию, которую не имела права выносить. Я хотела этим показать для всех людей, которые против нас, что несмотря ни на что вы целая семья, вы заботитесь о вашем сыне,
‒ говорит Репяхова.

Виктор Павлик с экс-женой и сыном / социальная сеть Instagram

Девушка попросила прощения и отметила, что никогда не стояла на пути общения Виктора с бывшей женой и сыном.

Я никогда этому не препятствовала и так будет всегда. Я искренне прошу прощения, если я обидела Ларису или Пашу своим высказываниями. Я не имела в виду ничего плохого, а наоборот, что вы одно целое, вы одна семья и несмотря ни на что будете вместе до конца,
‒ заявила Катерина.

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К слову, Лариса Созаева, увидев извинения Репяховой, удалила свой пост в Facebook, в котором просит общественность защитить ее от «молодого ничтожества» ее экс-супруга.

Напомним,

Третья жена Виктора Павлика Лариса Созаева / социальная сеть Facebook
 

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