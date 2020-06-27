Третья и четвертая жена Виктора Павлика устроили разборки в соцсетях: Надо поговорить с глазу на глаз

Бывшая супруга Виктора Павлика Лариса Созаева грозится подать в суд на его нынешнюю жену.

Виной всему стали откровения молодой возлюбленной музыканта . В своем микроблоге Екатерина Репяхова рассказала, как ее избранник заботится о сыне, который болеет онкологией.

По словам девушки, певец ездит к сыну, возит в больницу, носит на себе, моет. Такие слова не понравились матери 21-летнего Павла. Она начала угрожать Екатерине и бывшему мужу в телефонном режиме.

Сегодня мое утро началась с того, что бывшая жена Виктора написала ему угрозы о том, что она подаст в суд на меня. И то, что Паша проклянет перед смертью то ли меня, то ли Виктора. Чует мое сердце, она меня скоро достанет так, что я подъеду к ней, пока она с собачкой будет гулять, поговорить с ней с глазу на глаз. Потому что это все невыносимо. И это все потому, что я рассказала вам, что Виктор заботливый отец,

– сообщила 25-летняя Репяхова в своем Instagram.

Но у Ларисы своя версия ситуации. На личной странице в Facebook женщина утверждает, что Репяхова возомнила из себя знаменитость и пиарится на горе в их семье:

Молодая жена Виктора Павлика планомерно уничтожает нас с сыном и делает все, чтобы мы пострадали... Молодое ничтожество выносит на публику то, что придя домой рассказывает ей Виктор. Мы с сыном не давали никакого права чужому нам человеку рассказывать то, что происходит в нашем доме. Виктор Павлик занял позицию страуса и позволяет все, что ей вздумается. Благодаря СМИ девочка возомнила из себя знаменитость... Я не знаю, сколько дней или месяцев осталось моему сыну жить, и в это страшное для меня время пара свихнувшихся молодоженов позволяет себе добивать меня с сыном.

Виктор Павлик с третьей женой Ларисой Созаевой / социальная сеть Instagram

Екатерина, прочитав очередной пост Созаевой, молчать не стала. Девушка уверена, что извинятся ей незачем, ведь она лишь рассказала, какой Виктор заботливый отец. А самой Ларисе молодая жена Павлика посоветовала обратиться к психотерапевту.

Есть много случаев, когда дети болеют, и у них денег не ни на что. Я понимаю, она в тяжелой ситуации, при этом у нее есть все условия для того, чтобы переживать это максимально комфортно. И все это благодаря Виктору… Женщине нужен психотерапевт, лучше бы она занялась поисками специалиста. Ну и, конечно, мне было бы интересно увидеть, как я планомерно их уничижаю. Очень интересно…За что извиняться? За то, что я сказала, что Виктор заботливый отец? За правду?

‒ в недоумении пишет Репяхова.

К слову, сам певец опубликовал в своем микроблоге песню-молитву, которую посвятил своему сыну.

Я без Тебе безсилий, Господь,

‒ написал в посте Павлик.

Напомним,