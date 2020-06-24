21-летний сын Виктора Павлика сделал новое заявление после прекращения лечения

В 2018 году младшему сыну Виктора Павлика поставили страшный диагноз - онкология.

С тех пор Павел перенес 18 курсов химиотерапии и курс лучевой терапии. Но, к сожалению, лечение не дало положительных результатов.

На днях сын Виктора Павлика написал пост в социальной сети, где рассказал о своем состоянии и сообщил, что продержится столько, сколько сможет, поэтому остается только ждать. Однако опускать руки парень не намерен.

Виктор Павлик с младшим сыном / instagram.com/viktorpavlik

Именно то, что парень сдался, и подумали его подписчики. Сегодня Павел написал новое обращение, в котором сообщил, что сидеть и просто ждать смерти он не намерен. 21-летний сын Виктора Павлика рассказал, что отказ от лечения – это обдуманный поступок, чтобы дать организму восстановиться.

Найперше і найважливіше: я не здався! Багато хто відписав мені,що я не повинен здаватися, що я маю повірити в виліковність і тд. Так, я читаю усі повідомлення, що мені надсилають, та не всім відповідаю через їх величезну кількість. Можливо я й справді випадково написав так, що це виглядало як останні слова. Та це не так! Цитую: “Нам не удалось остановить развитие моей болезни, она продолжает активно поражать мой организм, разрушая его изнутри. А значит мне осталось только продержаться в живых сколько смогу.” Написано, що мені залишилось тільки чекати. Та де написано, що так я і буду робити? Сидіти і чекати? Не для того я пішов на військову службу, щоб чекати поки щось станется. Я пішов туди, щоб знаходити шляхи вирішення проблем навіть там, де їх зовсім неможливо побачити. Тому просто чекати я ніколи не буду. Я й надалі буду боротися та жити з вірою в свою перемогу над моїм новим ворогом.

Сын Виктора Павлика - Павел / instagram.com/viktorpavlik

По-друге я не відмовлявся від лікування і це не було моїм якимось відчайдушним рішенням. Це було абсолютно логічним та обдуманим висновком. 18 курсів хіміотерапій. Більшість з людей на щастя не уявляє що це таке. Та ця штука отруює як хворі клітини, так і здорові, і звісно це сильно пригнічує імунітет. А якщо це ще й не дає бажаного результату, то який сенс продовжувати таке лікування? Саме тому ми з лікарями та батьками вирішили дати імунітету можливість відновитися та почати самому брати участь у знищенні хвороби.

Виктор Павлик с сыном Пашей / instagram.com/viktorpavlik

Многие подписчики Павла советовали ему обратиться к нетрадиционной медицине. Парень дал ответ и по этому поводу, что во всю эту ерунду он не верит.

А щодо альтернативного лікування… Ви справді вважаєте, що якби якийсь дідо виліковував грибами та травами 4-ту стадію раку, про це б знали десятки зо два людей, а він би жив десь в селі на краю світу? А різні чарівні таблетки та настоянки на природній основі? Отак просто поставлять на ноги будь-кого?А говорячи про різні клініки, які “вигадують” найновіші ліки, що якось стимулюють організм та виліковують ту ж 4-ту стадію… Та вже б давно увесь світ знав би про ті ліки і ви побачили б у головних новинах фразу “людство перемогло онкозахворювання, більше ніхто ніколи не буде від них страждати”. Я ні в якому разі нікого не осуджую та не ображаю. Я просто хочу донести те, що альтернативна медицина - це лише спосіб заробити більше грошей на стражданнях інших.

Напомним,