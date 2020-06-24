Елена Кравец призналась, намерена ли она баллотироваться в мэры Киева
После того, как Владимир Зеленский стал Президентом Украины, имя Елены Кравец часто появляется в новостях.
Конечно же, актриса поспешила дать официальный комментарий по этому поводу. На своей странице в Инстаграм Елена Кравец написала, что политика ей неинтересна:
Ребята! Давайте сразу и по делу. Я никуда не собираюсь. Ни в какие мэры, министры и вот это вот все. Политика мне не интересна. Точка!
Напомним,
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