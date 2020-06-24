Елена Кравец призналась, намерена ли она баллотироваться в мэры Киева

24 июня 2020 12:57 Юлия Крутиева
Елена Кравец призналась, намерена ли она баллотироваться в мэры Киева
Актеры Квартал-95
пресс-служба

После того, как Владимир Зеленский стал Президентом Украины, имя Елены Кравец часто появляется в новостях.

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Речь идет о предстоящих выборах мэра Киева. На днях один из Telegram-каналов распространил информацию, что звезда Квартал-95 Елена Кравец может стать кандидатом от партии "Слуга народа".

Конечно же, актриса поспешила дать официальный комментарий по этому поводу. На своей странице в Инстаграм Елена Кравец написала, что политика ей неинтересна:

Ребята! Давайте сразу и по делу. Я никуда не собираюсь. Ни в какие мэры, министры и вот это вот все. Политика мне не интересна. Точка!

Актриса Квартал-95 Елена Кравец / instagram.com/lennykravets

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Отметим, что незадолго до этого еще одному "кварталовцу" приписывали желание пойти в политику. Руководитель Квартал-95 Евгений Кошевой ответил, что сложностей ему достаточно и в шоу-бизнесе, поэтому политических планов у него нет.

Напомним,

 

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