Катя Бужинская впервые показала лица своих двойняшек
Екатерина Бужинская та звезда, которая наверное самое дольше не показывала публике своих детей.
Счастливая мама с малышами и мужем Димитаром Стойчевым появились на обложке журнала «Телескоп». Фотографиями певица поделилась и на своей странице в Инстаграм. Для фотосессии семья выбрала яркий и разноцветный familylook.
Мої друзі, знайомі та підписники останні 2 роки постійно питали: "Катю, ну коли вже ти покажеш, як виглядають твої малята Дмитрик і Катеринка?" - пишет в Сети Катя Бужинская. - Нарешті прийшов цей момент! Дітки підросли і ми з чоловіком вирішили показати їх широкому загалу. З Богом!
В комментариях фолловеры засыпали семью комплиментами, а также отметили, что дочка Бужинской похожа на своего отца, а вот сынок – копия мамы.
Отметим, что в семье Екатерины Бужинской и Димитара Стойчева подрастает старшая дочь от первого брака певицы – 13-летняя Алена.
Напомним,