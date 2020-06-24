Катя Бужинская впервые показала лица своих двойняшек

Екатерина Бужинская та звезда, которая наверное самое дольше не показывала публике своих детей.

Однако певица Катя Бужинская решила, что настало время, чтобы поклонники увидели ее двойняшек Диму и Катю. Детки подросли и сейчас им уже по 3,5 годика.

Счастливая мама с малышами и мужем Димитаром Стойчевым появились на обложке журнала «Телескоп». Фотографиями певица поделилась и на своей странице в Инстаграм. Для фотосессии семья выбрала яркий и разноцветный familylook.

Катя Бужинская впервые показала лица двойнят / instagram.com/buzhynska

Мої друзі, знайомі та підписники останні 2 роки постійно питали: "Катю, ну коли вже ти покажеш, як виглядають твої малята Дмитрик і Катеринка?" - пишет в Сети Катя Бужинская. - Нарешті прийшов цей момент! Дітки підросли і ми з чоловіком вирішили показати їх широкому загалу. З Богом!

Счастью поклонникам исполнительницы не было предела. Этого момента они ждали почти 4 года.

Катя Бужинская с двойняшками и мужем / instagram.com/buzhynska

В комментариях фолловеры засыпали семью комплиментами, а также отметили, что дочка Бужинской похожа на своего отца, а вот сынок – копия мамы.

Отметим, что в семье Екатерины Бужинской и Димитара Стойчева подрастает старшая дочь от первого брака певицы – 13-летняя Алена.

Катя Бужинская со старшей дочкой Еленой / instagram.com/buzhynska

Напомним,