Катя Бужинская впервые показала лица своих двойняшек

24 июня 2020 12:35 Юлия Крутиева
Катя Бужинская впервые показала лица своих двойняшек
Певица Катя Бужинская
instagram.com/buzhynska

Екатерина Бужинская та звезда, которая наверное самое дольше не показывала публике своих детей.

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Однако певица Катя Бужинская решила, что настало время, чтобы поклонники увидели ее двойняшек Диму и Катю. Детки подросли и сейчас им уже по 3,5 годика.

Счастливая мама с малышами и мужем Димитаром Стойчевым появились на обложке журнала «Телескоп». Фотографиями певица поделилась и на своей странице в Инстаграм. Для фотосессии семья выбрала яркий и разноцветный familylook.

Катя Бужинская впервые показала лица двойнят / instagram.com/buzhynska

Мої друзі, знайомі та підписники останні 2 роки постійно питали: "Катю, ну коли вже ти покажеш, як виглядають твої малята Дмитрик і Катеринка?" - пишет в Сети Катя Бужинская. - Нарешті прийшов цей момент! Дітки підросли і ми з чоловіком вирішили показати їх широкому загалу. З Богом!

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Счастью поклонникам исполнительницы не было предела. Этого момента они ждали почти 4 года.

Катя Бужинская с двойняшками и мужем / instagram.com/buzhynska

В комментариях фолловеры засыпали семью комплиментами, а также отметили, что дочка Бужинской похожа на своего отца, а вот сынок – копия мамы.

Отметим, что в семье Екатерины Бужинской и Димитара Стойчева подрастает старшая дочь от первого брака певицы – 13-летняя Алена.

Катя Бужинская со старшей дочкой Еленой / instagram.com/buzhynska

Напомним,

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