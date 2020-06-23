Леся Никитюк едва не погибла на съемках тревел-шоу Le Маршрутка
На днях Леся Никитюк шокировала своих фанатов. Ведущая опубликовала видео с исцарапанными ногами и руками, будто ее кто-то избил. Но сразу успокоила поклонников – она ни с кем не дралась.
В момент, когда меня затягивало болото, я вспоминала сцены из фильмов, где человеку бросают ветку, чтобы он выбрался. Но не все такие сцены заканчиваются хеппи-эндом. Хорошо, что рядом был «поводырь», который знает болото, как своих пять пальцев. Он смог меня вытащить. Да и интервальное голодание пошло на пользу – недолго меня тянули, – смеется ведущая. – Короче, ребята, я вам скажу так: тревел – это всегда экстрим, а украинский тревел – это двойная доза экстрима. Существует много локаций, на которые еще ни разу не ступали ноги съемочной группы, и вот Бондаревское болото – одна из них. Я рада, что мы с командой сможем показать место, которое засасывает в прямом смысле этого слова.
Леся Никитюк не только покажет это место, а и расскажет, что делать человеку в подобном случае. Инструкцию по выживанию на болоте смотрите этой осенью в «Le Маршрутке» на Новом канале.
Напомним,