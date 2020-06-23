Бывший муж Агаты Муцениеце закрутил роман со звездой Папиных дочек – СМИ

23 июня 2020 14:50 Юлия Крутиева
Бывший муж Агаты Муцениеце закрутил роман со звездой Папиных дочек – СМИ
Актер Павел Прилучный
instagram.com/bugevuge

На протяжении весны у всех на слуху была личная жизнь Павла Прилучного и Агаты Муцениеце.

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Дело в том, что после восьми лет брака Павел Прилучный и Агата Муцениеце неожиданно для публики заявили о начале бракоразводного процесса.

О причинах личной драмы пара сначала не сообщала. Но Агата все-таки не смогла смолчать. В своем блоге актриса сообщила, что регулярно попадала под горячую руку Прилучного.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце / instagram.com/bugevuge

Тем не менее, звездам удалось мирно завершить бракоразводный процесс. Вместе они будут воспитывать своих двоих детей – сына Тимофея и дочь Мию.

Но существует вероятность того, что Агата и Павел развелись не только из-за домашнего насилия.  По информации Telegram-канала «Курятник», актер увлекся другой девушкой. Сейчас 32-летнему актеру приписывают роман со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович.

Павел Прилучный на съемках спектакля Косметика врага / instagram.com/bugevuge

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Поговаривают, что Прилучный увлекся брюнеткой еще до официального развода. Вместе звезды играют в спектакле «Косметика врага». Официально слухи об отношениях пара пока не комментировала.

Напомним, 

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