Бывший муж Агаты Муцениеце закрутил роман со звездой Папиных дочек – СМИ
На протяжении весны у всех на слуху была личная жизнь Павла Прилучного и Агаты Муцениеце.
О причинах личной драмы пара сначала не сообщала. Но Агата все-таки не смогла смолчать. В своем блоге актриса сообщила, что регулярно попадала под горячую руку Прилучного.
Тем не менее, звездам удалось мирно завершить бракоразводный процесс. Вместе они будут воспитывать своих двоих детей – сына Тимофея и дочь Мию.
Но существует вероятность того, что Агата и Павел развелись не только из-за домашнего насилия. По информации Telegram-канала «Курятник», актер увлекся другой девушкой. Сейчас 32-летнему актеру приписывают роман со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович.
Напомним,