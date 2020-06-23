Оля Полякова шокировала поклонников сменой имиджа: вместо длинных локонов – ирокез
Кто-то с карантина выходит беременным, кто-то – разводится, а певица Оля Полякова решила полностью преобразиться.
В кадре Оля Полякова появилась с ирокезом на голове. Свой образ Суперблондинка дополнила массивными цепями на шее.
Однако такую смену имиджа можно было ожидать от артистки. Ведь совсем недавно в интервью Маше Ефросининой Полякова призналась, что в душе она чувствует себя рок-звездой.
Я говорила вам, что я в душе роковуха?! Вот так теперь,– сказала в Инстаграм-сториз Оля Полякова.
Напомним,
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