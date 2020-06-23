Оля Полякова шокировала поклонников сменой имиджа: вместо длинных локонов – ирокез

23 июня 2020 13:05 Юлия Крутиева
Оля Полякова шокировала поклонников сменой имиджа: вместо длинных локонов – ирокез
Певица Оля Полякова
пресс-служба

Кто-то с карантина выходит беременным, кто-то – разводится, а певица Оля Полякова решила полностью преобразиться.

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Многотысячная армия поклонников украинской исполнительницы Оли Поляковой привыкли видеть свою любимицу с длинными локонами. И какой же для них был шок, когда звезда опубликовала ролик в своем Инстаграм, где она уже запечатлена с кардинально другой прической.

В кадре Оля Полякова появилась с ирокезом на голове. Свой образ Суперблондинка дополнила массивными цепями на шее.

Оля Полякова сделала ирокез / instagram.com/polyakovamusic

Однако такую смену имиджа можно было ожидать от артистки. Ведь совсем недавно в интервью Маше Ефросининой Полякова призналась, что в душе она чувствует себя рок-звездой.

Я говорила вам, что я в душе роковуха?! Вот так теперь,
– сказала в Инстаграм-сториз Оля Полякова.

Оля Полякова сменила имидж / instagram.com/polyakovamusic

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Поклонники в своем большинстве выразили мнение, что певице все-таки с длинными волосами было лучше. А коллега Поляковой – Даша Астафьева – написала: «Роковуха, которую мы заслужили».

Напомним,

 

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