Виталий Козловский решил жениться: Это именно мой человек

Сейчас Виталий Козловский, собственно как и остальные звезды, пока находится без работы, и когда вновь стартует концертная деятельность - пока не известно.

В рамках программы «Светская жизнь» телеведущая Катя Осадчая решила поинтересоваться у артиста, чем он себя занимает на карантине. Виталий Козловский откровенно рассказал, что наконец-то нашел время перебрать все свои вещи и освободить квартиру от всего ненужного.

Кайфую от того, что я могу проводить время со своими родными людьми. Я могу приготовить вкусный ужин, – признался певец. – Я наконец-то залез во все углы своих шкафов, разобрал вещи и все ненужное выкинул. Все лишнее вынес и аж дышать дома стало легче. Делал я это не сам, а под эгидой женских глаз и рук. Минус карантина лишь в том, что деньги не зарабатываются, а только тратятся. Хочется зарабатывать, так как я кормилец и несу ответственность за всех родных.

Певец Виталий Козловский / instagram.com/vkozlovskiy

Конечно же, Катя Осадчая не упустила возможности поинтересоваться у певца, кто же эта женщина, которая помогала ему перебирать вещи в шкафах. Ведь скорее всего, это возлюбленна Виталия.

Да, конечно, это моя девушка, – откровенно ответил Козловский. – Это позволило мне не сойти с ума. А с другой стороны – карантин дал понимание того, твой это человек или нет. Я убедился, что это именно мой человек. Потому что постоянно я в движении, с кем-то другим встречаюсь, а тут мы 24 часа в сутки вместе. И мысли о свадьбе как раз остро и стали уже.

Певец Виталий Козловский / instagram.com/vkozlovskiy

Кто является девушкой Виталия Козловского, пока официально не известно. Однако ходят слухи, что встречается певец со своим пиар-агентом Юлией Бакуменко. Пара не подтверждает эту информацию, но и не опровергает.

Юлия Бакуменко и Виталий Козловский / instagram.com/yuliabakumenko

Напомним,