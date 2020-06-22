Победительница Голос.Діти-4 Данэлия Тулешова взорвала Сеть своим выступлением на американском шоу талантов
Данэлия Тулешова - победительница четвертого сезона вокального шоу Голос.Діти на 1+1 приняла участие в американском шоу талантов Americas Got Talent.
В студии утреннего шоу “Сніданок з 1+1” на прямой связи MONATIK поделился с ведущими впечатлениями от выступления своей экс-подопечной и признался, что после завершения шоу продолжает общаться с девушкой:
Мы с Данэлией на связи, но еще не успели обсудить ее выступление. Я горжусь ею. То, что я сделал на "Голос.Діти" – лишь капля в ее океане таланта. Еще тогда я знал, что своим талантом она будет завоевывать весь мир, и сейчас она это доказывает. Я вовсе не удивлен тому, что сейчас происходит – она сверхталантливый ребенок и вокалистка, которая развивается с каждым годом, а мы наблюдаем за ней всей семьей.
Отметим, телеканал 1+1 работает над созданием нового сезона главного вокального шоу “Голос страны” и объявляет кастинг среди лучших вокалистов страны, которые готовы стать частью проекта. Чтобы все желающие могли попробовать свои силы и стать на шаг ближе к осуществлению мечты о большой сцене, организаторы приняли решение провести нынешний кастинг в формате онлайн.
Напомним,