Победительница Голос.Діти-4 Данэлия Тулешова взорвала Сеть своим выступлением на американском шоу талантов

Данэлия Тулешова - победительница четвертого сезона вокального шоу Голос.Діти на 1+1 приняла участие в американском шоу талантов Americas Got Talent.

13-летняя Данэлия Тулешова, которая несколько лет назад победила в вокальном шоу «Голос.Діти» на 1+1 в команде MONATIKa , в очередной раз отметилась на международной сцене. Несколько дней назад сеть всколыхнуло видео, на котором девушка покорила сердца американцев, спев на одном из самых популярных площадок США – Americas Got Talent. На сцене она спела песню Tears Of Gold – Faouzia и получила заветные четыре "да" от судей. После выступления девушке аплодировали стоя зрители в зале и судьи, которые сразу заметили ее талант. Менее чем за неделю видео выступления Данэлии в сети YouTube собрало более 1 миллиона просмотров.

Победительница Голос.Діти-4 Данэлия Тулешова / пресс-служба канала 1+1

В студии утреннего шоу “Сніданок з 1+1” на прямой связи MONATIK поделился с ведущими впечатлениями от выступления своей экс-подопечной и признался, что после завершения шоу продолжает общаться с девушкой:

Мы с Данэлией на связи, но еще не успели обсудить ее выступление. Я горжусь ею. То, что я сделал на "Голос.Діти" – лишь капля в ее океане таланта. Еще тогда я знал, что своим талантом она будет завоевывать весь мир, и сейчас она это доказывает. Я вовсе не удивлен тому, что сейчас происходит – она сверхталантливый ребенок и вокалистка, которая развивается с каждым годом, а мы наблюдаем за ней всей семьей.

Финал Голос.Діти-4 / пресс-служба канала 1+1

Сейчас победительница шоу "Голос.Діти-4" Данэлия Тулешова готовится к следующим этапам шоу. Удастся ли ей завоевать еще одну победу, узнаем в скором времени.

Отметим, телеканал 1+1 работает над созданием нового сезона главного вокального шоу “Голос страны” и объявляет кастинг среди лучших вокалистов страны, которые готовы стать частью проекта. Чтобы все желающие могли попробовать свои силы и стать на шаг ближе к осуществлению мечты о большой сцене, организаторы приняли решение провести нынешний кастинг в формате онлайн.

Напомним,