Звезда Однажды под Полтавой Анна Саливанчук рассказала о потере ребенка: Я боялась этого срока

22 июня 2020 00:05 Юлия Крутиева
Звезда Однажды под Полтавой Анна Саливанчук рассказала о потере ребенка: Я боялась этого срока
Актриса Анна Саливанчук
instagram.com/salivanchuk.anna

Через несколько месяцев актриса Анна Саливанчук во второй раз станет мамой.

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Сейчас звезда «Свингеров» и «Однажды под Полтавой» находится на 7 месяце беременности. В интервью Кате Осадчей в рамках программы "Светская жизнь" Анна Саливанчук рассказала, насколько тяжело ей снимать на таком большом сроке, а также призналась, что 2 года назад потеряла ребенка. Это и стало основной причиной того, что во время данной беременности она долгое время молчала о своей положении.

Жалею, что не сказала вовремя сценаристам и продюсерам, что я беременна. Я волновалась, потому что у меня был один очень плохой случай, когда я потеряла ребенка на таком же сроке 2 года

Жалею, что не сказала вовремя сценаристам и продюсерам, что я беременна. Я волновалась, потому что у меня был один очень плохой случай, когда я потеряла ребенка на таком же сроке 2 года назад. И я этого срока очень боялась, поэтому я никому не говорила, я вообще запряталась, чтобы никто меня не видел и пока дождалась этого срока – сценарий сериала "Одного разу під Полтавою", в котором я сейчас снимаюсь, уже был написан. Все актеры меня поддерживают, прикрывают, помогают мне. На съемочной площадке мне поставили диванчик, чтобы я ноги поднимала. Потому что именно сейчас мы снимаем в сериале мой магазин "Верунчика", а если мы снимаем мой магазин, значит это 9 дней подряд 22 сцены, 12 часов я на ногах. И это на 7 месяце беременности сложновато.

Актриса Анна Саливанчук / instagram.com/salivanchuk.anna

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Также в интервью Анна Саливанчук рассказала, что до срока 20 недель, на которых у нее случился в прошлый раз выкидыш, - она отказывалась от всех съемок. А сейчас, когда УЗИ показывает, что с малышом все хорошо, актриса приступила к работе.

Пока не пришла 20 неделя беременности – я отказывалась от всех съемок. Я боялась этого срока. 2 года назад, когда со мной такое случилось, я всем рассказала, что я беременна, чтобы никто не писал сценарии, так как я никого не хотела подставлять. И потом... не беременна. И было очень плохо. И без работы, без ролей, и без ребенка... Это было очень сложно. Поэтому я дождалась 20 недели, все ручки и ножки видно на УЗИ, все хорошо. Я успокоилась и решила все-таки не отказываться от своей работы в сериале.

Анна Саливанчук с мужем и сыном / instagram.com/salivanchuk.anna

Конечно же, катя Осадчая не могла не разузнать, кого же ждет Анна Саливанчук – сына или дочку. И актриса не стала скрывать, что мечтала о девочке, однако как показывает УЗИ, у пары родится второй мальчик.

20 недель мой ребенок не показывал свой пол. 20 недель у меня было все не так, как всегда. Я была уверенна, что у меня точно будет девочка. Потом прихожу на УЗИ и мне говорят: "Ну вот, ваш мальчик". И у меня потекли слезы. Говорю: "Это не мальчик, это девочка. Вы ошибаетесь. Так не может быть". Мне отвечают: "Ну, мамочка, там конкретно все видно".

Напомним,

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личная жизнь звезд беременность социальные сети Однажды под Полтавой новости Инстаграм беременные звезды выкидыш Анна Саливанчук

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