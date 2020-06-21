Тайный агент: проверка безопасности одной из столичных веревочных дорог шокировала журналистов

Журналист проекта Тайный агент (Новый канал) протестировал на себе безопасность веревочной дороги.

На сайтах веревочных парков пишут о трассах, построенных с учетом последних стандартов безопасности, а также снаряжении и страховке с двойными запасами прочности. Якобы все тросы и веревки тестируются, а оснащение – регулярно проверяется на исправность. Что же, журналист проекта «Тайный агент» (Новый канал) Валентин Чернявский решил это проверить в одном из столичных веревочных парков.

На меня надели снаряжение и провели инструктаж, – рассказывает агент. – Я расспросил, что делать, если застряну на высоте. Инструктор меня заверила, что все будет хорошо, а в случае такой ситуации обращаться к ней.

Тайный агент 4 сезон: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 15.06.2020) / пресс-служба

Валентин при прохождении своего маршрута обнаружил «оголенные» ржавые тросы, которыми можно пораниться. А еще выцветшее тканевое крепление, которое должно обеспечить безопасность. Под действием ультрафиолета оно утрачивает прочность и в любой момент может оборваться.

На высоте семь метров я не знал, как пройти следующий отрезок пути, – рассказывает Валентин. – Позвал инструктора. Она быстро пришла мне на помощь.

Тайный агент 4 сезон: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 15.06.2020) / пресс-служба

Агент узнал у девушки, что ей всего 16 лет. Стаж работы инструктором – три месяца. К сожалению, такая безответственность владельцев может нанести вред работникам и посетителям.

Ребенку было трудно тащить меня на себе, чтобы помочь пройти маршрут,

– рассказывает агент.

Тайный агент 4 сезон: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 15.06.2020) / пресс-служба

Чтобы отдых в веревочном парке был для вас безопасным, убедитесь в следующем:

Вы должны быть уверены, что поняли все правила во время инструктажа. Страховочная система должна быть плотно затянута. Во время прохождения трассы вы всегда должны быть пристегнуты к тросу хотя бы одним карабином.

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Напомним,