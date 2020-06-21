Тайный агент: проверка безопасности одной из столичных веревочных дорог шокировала журналистов
Журналист проекта Тайный агент (Новый канал) протестировал на себе безопасность веревочной дороги.
На меня надели снаряжение и провели инструктаж, – рассказывает агент. – Я расспросил, что делать, если застряну на высоте. Инструктор меня заверила, что все будет хорошо, а в случае такой ситуации обращаться к ней.
На высоте семь метров я не знал, как пройти следующий отрезок пути, – рассказывает Валентин. – Позвал инструктора. Она быстро пришла мне на помощь.
Агент узнал у девушки, что ей всего 16 лет. Стаж работы инструктором – три месяца. К сожалению, такая безответственность владельцев может нанести вред работникам и посетителям.
Ребенку было трудно тащить меня на себе, чтобы помочь пройти маршрут,– рассказывает агент.
Чтобы отдых в веревочном парке был для вас безопасным, убедитесь в следующем:
- Вы должны быть уверены, что поняли все правила во время инструктажа.
- Страховочная система должна быть плотно затянута.
- Во время прохождения трассы вы всегда должны быть пристегнуты к тросу хотя бы одним карабином.
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Напомним,