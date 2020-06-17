Тайный агент: журналистов шокировали опасности, подстерегающие детей в парке развлечений

Ведущая Нового канала проекта Тайный агент провела расследование в столичном парке аттракционов. Увиденное ее шокировало.

Каждое лето родители вместе с детьми ходят в парк развлечений, чтобы покататься на каруселях и других аттракционах. Журналист проекта «Тайный агент» (Новый канал) Александра Башкатова устроилась работать оператором аттракционов в один из столичных детских парков развлечений. Девушка решила проверить, безопасно ли там развлекаться детям.

В первый рабочий день я ожидала освоить все тонкости профессии и сдать множество экзаменов, – рассказывает журналистка. – На самом деле, мне только показали, как включить и выключить аттракцион и пристегнуть ребенка. Представляете, даже не проверили никаких документов.

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Однако, по всем нормам, Александре должны рассказать об устройстве и правилах безопасной эксплуатации техники, действиях в аварийной ситуации и медпомощи пострадавшим от несчастного случая.

Но моим коллегам было важнее, чтобы я употребляла алкоголь, – признается агент. – Ведь это помогло бы мне лучше «влиться» в коллектив. Страшно было смотреть, как работники начинали свой день с рюмки. От них несло алкоголем. Представляете, они в нетрезвом состоянии контактировали с детьми, едва держались на ногах. Но продолжали находиться на рабочих местах. Я думала, что опасность может быть в самых аттракционах, а оказалось, в работниках.

Тайный агент 4 сезон: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 15.06.2020) / пресс-служба

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Напомним,