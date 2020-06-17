Тайный агент: журналистов шокировали опасности, подстерегающие детей в парке развлечений
Ведущая Нового канала проекта Тайный агент провела расследование в столичном парке аттракционов. Увиденное ее шокировало.
В первый рабочий день я ожидала освоить все тонкости профессии и сдать множество экзаменов, – рассказывает журналистка. – На самом деле, мне только показали, как включить и выключить аттракцион и пристегнуть ребенка. Представляете, даже не проверили никаких документов.
Но моим коллегам было важнее, чтобы я употребляла алкоголь, – признается агент. – Ведь это помогло бы мне лучше «влиться» в коллектив. Страшно было смотреть, как работники начинали свой день с рюмки. От них несло алкоголем. Представляете, они в нетрезвом состоянии контактировали с детьми, едва держались на ногах. Но продолжали находиться на рабочих местах. Я думала, что опасность может быть в самых аттракционах, а оказалось, в работниках.
Включайте программу «Тайный агент» по понедельникам в 19:00 на Новом канале, чтобы не пропустить шокирующие расследования журналистов.
Напомним,