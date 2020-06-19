Меган Маркл и принц Гарри возвращаются в Британию: Начались проблемы с психикой
19 июня 2020 17:25
Юлия Крутиева
Принц Гарри и Меган Маркл
Fotobank / GettyImages
Жизнь принца Гарри и Меган Маркл у подножия Голливудских холмов не увенчалась успехом.
Пожить независимой жизнью в Америке принц Гарри
и Меган Маркл удалось всего пару месяцев. По информации инсайдеров, супруги приняли решение на время покинуть Калифорнию.
Основная причина - пандемия коронавируса. Из-за строгого карантина и кризиса в сфере телевидения Меган не удалось найти работу, а Гарри и вовсе не знал, чем занять себя в чужой стране.
Принц Гарри и Меган Маркл / instagram.com/sussexroyal
Вдобавок, у супругов начались серьезные финансовые проблемы. А от постоянной слежки папарацци за арендованным ими особняком, принц Гарри и вовсе чуть не сошел с ума.
Возвращение Гарри и Меган в Великобританию не обошлось без участия принца Уильяма. После протестных акций, связанных с убийством белыми полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, герцог посоветовал брату хотя бы на время уехать в более безопасное место.
Принц Гарри и Меган Маркл / instagram.com/sussexroyal
Напомним,