Меган Маркл и принц Гарри возвращаются в Британию: Начались проблемы с психикой

Жизнь принца Гарри и Меган Маркл у подножия Голливудских холмов не увенчалась успехом.

Пожить независимой жизнью в Америке принц Гарри и Меган Маркл удалось всего пару месяцев. По информации инсайдеров, супруги приняли решение на время покинуть Калифорнию.

Основная причина - пандемия коронавируса. Из-за строгого карантина и кризиса в сфере телевидения Меган не удалось найти работу, а Гарри и вовсе не знал, чем занять себя в чужой стране.

Принц Гарри и Меган Маркл / instagram.com/sussexroyal

Вдобавок, у супругов начались серьезные финансовые проблемы. А от постоянной слежки папарацци за арендованным ими особняком, принц Гарри и вовсе чуть не сошел с ума.

Возвращение Гарри и Меган в Великобританию не обошлось без участия принца Уильяма. После протестных акций, связанных с убийством белыми полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, герцог посоветовал брату хотя бы на время уехать в более безопасное место.

Принц Гарри и Меган Маркл / instagram.com/sussexroyal

Напомним,