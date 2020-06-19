Анна Ризатдинова трижды отказала в замужестве: Он – друг, а претендует на нечто большее
19 июня 2020 16:00
Гимнастка Анна Ризатдинова
instagram.com/anna_rizatdinova
Гимнастка Анна Ризатдинова раскрыла некоторые детали из своей личной жизни.
Анна Ризатдинова в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина», рассказала, почему отказала трижды на предложение руки и сердца. Спортсменка трижды могла пойти под венец.
Мне было 18 лет, по нашим меркам гимнастическим, была мала, – поделилась Ризатдинова. – Был спортсмен, с которым мы встретились на каких-то соревнованиях, с нашей сборной, мы вообще дети еще были.
Гимнастка Анна Ризатдинова / instagram.com/anna_rizatdinova
Был богат, увидел меня, решил все, сейчас она будет моей, но не получилось,– говорит Анна.
Гимнастка Анна Ризатдинова / instagram.com/anna_rizatdinova
Последний раз к алтарю Ризатдинову пытался довести вообще ее лучший друг.
Но тоже бывает так, когда, скажем, ты видишь в человеке друга, а он уже претендует на нечто большее, – рассказала гимнастка. – И он уже как бы подумал, что у нас что-то может перерасти в большее, а у меня не было таких планов, поэтому тоже разбила сердце человеку.
Напомним,