Анна Ризатдинова трижды отказала в замужестве: Он – друг, а претендует на нечто большее

19 июня 2020 16:00 Юлия Крутиева
Анна Ризатдинова трижды отказала в замужестве: Он – друг, а претендует на нечто большее
Гимнастка Анна Ризатдинова
instagram.com/anna_rizatdinova

Гимнастка Анна Ризатдинова раскрыла некоторые детали из своей личной жизни.

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Олимпийская чемпионка Анна Ризатдинова в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина», рассказала, почему отказала трижды на предложение руки и сердца. Спортсменка трижды могла пойти под венец.

Мне было 18 лет, по нашим меркам гимнастическим, была мала, – поделилась Ризатдинова. – Был спортсмен, с которым мы встретились на каких-то соревнованиях, с нашей сборной, мы вообще дети еще были.

Гимнастка Анна Ризатдинова / instagram.com/anna_rizatdinova

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Тогда Анна, которая была нацелена на олимпийское золото, категорически отказала коллеге. В следующий раз, говорит, почти вообще не знала мужчину, который успел напланировать с ней будущую семью.

Был богат, увидел меня, решил все, сейчас она будет моей, но не получилось,
– говорит Анна.

Гимнастка Анна Ризатдинова / instagram.com/anna_rizatdinova

Последний раз к алтарю Ризатдинову пытался довести вообще ее лучший друг.

Но тоже бывает так, когда, скажем, ты видишь в человеке друга, а он уже претендует на нечто большее, – рассказала гимнастка. – И он уже как бы подумал, что у нас что-то может перерасти в большее, а у меня не было таких планов, поэтому тоже разбила сердце человеку.

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А вот делал ли предложение известной спортсменке одиозный политик Александр Онищенко - Анна не рассказала. Напомним, с Онищенко у Ризатдиновой был не продолжительный роман, в результате которого женщина родила сына Романа. Сейчас сердце олимпийской чемпионки свободно.

Напомним, 

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личная жизнь звезд социальные сети канал Украина Зірковий шлях новости Гимнастки Анна Ризатдинова

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