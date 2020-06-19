Принц Уильям ослепнет через 5 лет: в Сети расползлись шокирующие слухи

Иностранный портал National Enquirer сообщил информацию о скорой слепоте принца Уильяма.

Таблоид утверждает, что муж Кейт Миддлтон полностью станет слепым уже через пять лет. Якобы, дворец пытается скрывать информацию о проблемах со здоровьем принца.

Источник, на который ссылается сайт, сообщил, что Кейт Миддлтон боится остаться со слепым супругом. Герцогиня всеми силами пытается помочь ему, обращаясь к "светилам медицины".

Королева Елизавета IIЮ принц Уильям и Кейт Миддлтон / instagram.com/theroyalfamily

Однако все эти слухи очень преувеличены. Развенчать распространившуюся информацию поспешил портал Gossip Cop, который занимается факт-ченингом. Они быстро поняли, что стало причиной таких разговоров в СМИ.

Оказывается, недавно принц Уильям в одном из своих интервью рассказал, что страдает близорукостью. Герцог Кембриджский не расстраивается и пытается находить во всем свои плюсы. Например, он отметил, что во время публичных выступлений ему не так страшно выступать перед публикой, потому что вместо лиц он видит размытое пятно.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон / instagram.com/theroyalfamily

Напомним,