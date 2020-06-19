Принц Уильям ослепнет через 5 лет: в Сети расползлись шокирующие слухи
Иностранный портал National Enquirer сообщил информацию о скорой слепоте принца Уильяма.
Источник, на который ссылается сайт, сообщил, что Кейт Миддлтон боится остаться со слепым супругом. Герцогиня всеми силами пытается помочь ему, обращаясь к "светилам медицины".
Оказывается, недавно принц Уильям в одном из своих интервью рассказал, что страдает близорукостью. Герцог Кембриджский не расстраивается и пытается находить во всем свои плюсы. Например, он отметил, что во время публичных выступлений ему не так страшно выступать перед публикой, потому что вместо лиц он видит размытое пятно.
Напомним,