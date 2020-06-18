Сергей и Снежана Бабкины празднуют 1 год сыну Елисею

18 июня 2020 15:35 Юлия Крутиева
Сергей и Снежана Бабкины празднуют 1 год сыну Елисею
Снежана и Сергей Бабкины
instagram.com/babkin_official

Сегодня самый младший ребенок Сергея и Снежаны Бабкиных празднует свой первый день рождения.

Читайте такжеКсении Мишиной – 31: как отпразднует Холостячка свой день рождения
Ровно год назад, 18 июня, Снежана и Сергей Бабкины стали многодетной семьей. На свет появился их сын Елисей.

Сегодня мальчику исполняется годик. Счастливая мама с самого утра ждала времени рождения малыша, чтобы ровно в 9.52, когда он появился на свет, опубликовать поздравительный пост у себя в Инстаграм.

Ты пришёл ко мне ровно год назад, – написала супруга Сергея Бабкина. – Ты нашёл меня уже давно. Мы виделись с тобой во сне. Именно тогда ты сказал, что – Мой! И что тебя зовут Елисей! Ты – мой Учитель! Ты – моя третья Галактика! В 9.52 Ты родился! В это время я выкладываю этот пост, спешу писать, чтобы успеть вовремя! Я люблю тебя, мой ЛИСёнок! Всё. 9.50. Ещё 2 минутки и рождается Новая Галактика, ровно год назад!

Снежана Бабкина с младшим сыном Элисеем / instagram.com/snezhana_babkina

Читайте такжеОля Полякова рассказала, что ее муж 5 лет содержал мужчину в их доме
Сергей Бабкин  в 9.52 записывал сториз, где также поделился своим счастьем, что ровно год назад на свет появился Елисей Сергеевич. И признался, что этот год стал самым лучшим для его семьи.

День рождения сына Бабкиных / кадр из видео

Отметим, в семье Бабкиных подрастает и двое детей – 9-летняя дочь Веселина и 14-летний сын Артур, которого Снежана родила от первого брака. У Сергея Бабкина также есть сын от предыдущих отношений – 15-летний Илья.

Напомним,

Облако тегов

дети звезд личная жизнь звезд социальные сети Сергей Бабкин день рождения новости Инстаграм Снежана Бабкина

Материалы по теме

Леди Гага взорвала Сеть снимком без макияжа
Новости

Леди Гага взорвала Сеть снимком без макияжа
Стосується кожного: Окрыленный талантом (эфир от 18.06.2020)
Телешоу

Стосується кожного: Окрыленный талантом (эфир от 18.06.2020)
Какие аксессуары удешевляют ваш образ: избавьтесь от них немедленно
Lifestyle

Какие аксессуары удешевляют ваш образ: избавьтесь от них немедленно
Брускетты с клубникой и маскарпоне: рецепт на скорую руку от Юлии Панковой
Еда и рецепты

Брускетты с клубникой и маскарпоне: рецепт на скорую руку от Юлии Панковой

Популярное на сайте

Ничего не стесняясь: MARUV взорвала Сеть, показав оголенную пышную грудь

Ничего не стесняясь: MARUV взорвала Сеть, показав оголенную пышную грудь
Аферисты в сетях-5: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 16.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 16.06.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 13.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 13.06.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 16 выпуске от 13.06.2020

МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 16 выпуске от 13.06.2020

Популярное видео

Аферисты в сетях-5: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 16.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 16.06.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 13.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 13.06.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.06.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.06.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 16.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 16.06.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK