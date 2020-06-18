Сергей и Снежана Бабкины празднуют 1 год сыну Елисею

Сегодня самый младший ребенок Сергея и Снежаны Бабкиных празднует свой первый день рождения.

Ровно год назад, 18 июня, Снежана и Сергей Бабкины стали многодетной семьей. На свет появился их сын Елисей.

Сегодня мальчику исполняется годик. Счастливая мама с самого утра ждала времени рождения малыша, чтобы ровно в 9.52, когда он появился на свет, опубликовать поздравительный пост у себя в Инстаграм.

Ты пришёл ко мне ровно год назад, – написала супруга Сергея Бабкина. – Ты нашёл меня уже давно. Мы виделись с тобой во сне. Именно тогда ты сказал, что – Мой! И что тебя зовут Елисей! Ты – мой Учитель! Ты – моя третья Галактика! В 9.52 Ты родился! В это время я выкладываю этот пост, спешу писать, чтобы успеть вовремя! Я люблю тебя, мой ЛИСёнок! Всё. 9.50. Ещё 2 минутки и рождается Новая Галактика, ровно год назад!

Снежана Бабкина с младшим сыном Элисеем / instagram.com/snezhana_babkina

Сергей Бабкин в 9.52 записывал сториз, где также поделился своим счастьем, что ровно год назад на свет появился Елисей Сергеевич. И признался, что этот год стал самым лучшим для его семьи.

День рождения сына Бабкиных / кадр из видео

Отметим, в семье Бабкиных подрастает и двое детей – 9-летняя дочь Веселина и 14-летний сын Артур, которого Снежана родила от первого брака. У Сергея Бабкина также есть сын от предыдущих отношений – 15-летний Илья.

Напомним,