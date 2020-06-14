Сергей Бабкин об обязанностях в семье: Мужчины должны быть более внимательными
14 июня 2020 14:00
Певец Сергей Бабкин
социальная сеть Instagram
В семье Сергея Бабкина хлопот полным-полно: надо следить за домом и огородом, готовить, заниматься любимым делом ‒ музыкой, воспитывать троих детей и многое другое.
артист не распределяет между собой и супругой Снежаной, а делают их вместе. Молодые люди прекрасно ладят в быту, поэтому им в удовольствие помогать друг другу.
Вы часто спрашиваете и сегодня я хочу рассказать вам о «домашних обязанностях». Каких-то их делений в нашей семье нет. «Ты делаешь это, а ты это» ‒ на мой взгляд так неверно. Вопрос в том, единое вы целое или нет. Если вы разные части, тогда окей «это делаю я, это ‒ ты». А если вы единое целое, то у вас будет по-другому,‒ начал свой рассказ музыкант.
Певец Сергей Бабкин с женой Снежаной / социальная сеть Instagram
Читайте такжеНет больше Ефремова, предал я всех: Михаил Ефремов впервые прокомментировал смертельное ДТП с его участиемПевец уверен, что в семье, где мужчина и женщина понимают друг друга с полуслова, не может быть проблем с домашними обязанностями, ведь каждый хочет помочь другому. Кроме того, Сергей считает, что мужчинам нужно быть более обходительными и внимательными:
Я не позволяю супруге выносить мусор, брать тяжелые вещи, допустим лестницу и т.д. А в остальном, мы все делаем сообща, все вместе. И, на мой взгляд, что все-таки мы, мужчины, должны быть более внимательными. Это же не сложно следить, помимо своих каких-то дел, которые ты себе наметил, спрашивать себя, чем ты еще можешь быть полезен. Тут должна быть инициатива, желание, внимание и уважение. Это должно быть в радость. А как мне кажется, что истории про разделение обязанностей, это не звоночек, а огромный колокол, что, ребята, у вас уже проблемы. Это ни гармония, ни идиллия,‒ утверждает Бабкин.
Напомним,
- Андре Тан подарил платья женщинам-врачам: Внесу хоть каплю радости в их жизни.
- ONUKA впервые показала новорожденного сына Александра.
Сергей Бабкин с женой и детьми / социальная сеть Instagram