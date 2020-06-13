ONUKA впервые показала новорожденного сына Александра

13 июня 2020 21:00 Катерина Даниленко
ONUKA впервые показала новорожденного сына Александра
Фронтвумен украинской группы ONUKA Наталия Жижченко
социальная сеть Instagram

Фронтвумен украинской группы ONUKA Наталия Жижченко месяц назад впервые стала мамой. Артистка родила сына, которого назвали Александром.

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Сегодня, 13 июня мальчику исполнился месяц. В связи с этим радостным событием молодая мама решила представить его общественности. В своем микроблоге певица опубликовала трогательный снимок с маленьким сыночком.

Малыш спит на кровате, а супруг Наталии, музыкант The Maneken Евгений Филатов, держит ножки сына, которые помещаются в его ладони.

Ой світ ясний
Поясни мої сни
В темному місці вони
Заквітають вночі,
‒ такими стихами сопроводила кадр исполнительница.

Новорожденный сын певицы ONUKA / социальная сеть Instagram

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К слову, Наталия и Евгений познакомились в 2008 году, а связали себя узами брака лишь 11 лет, в мае 2019 года. Знаменитость сменила фамилию Жижченко на Филатова.

Напомним,

Певица ONUKA с мужем Евгением Филатовым / социальная сеть Instagram
  

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