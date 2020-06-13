ONUKA впервые показала новорожденного сына Александра
Фронтвумен украинской группы ONUKA Наталия Жижченко месяц назад впервые стала мамой. Артистка родила сына, которого назвали Александром.
Малыш спит на кровате, а супруг Наталии, музыкант The Maneken Евгений Филатов, держит ножки сына, которые помещаются в его ладони.
Ой світ ясний‒ такими стихами сопроводила кадр исполнительница.
Поясни мої сни
В темному місці вони
Заквітають вночі,
Напомним,
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