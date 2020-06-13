Влад Яма устроил стильную фотосессию с женой и сыном: Семья ‒ самое большое достижение
Танцор Влад Яма часто делится кадрами с супругой, а вот сына показывает крайне редко.
На днях Влад с женой Лилианой и сыном Леоном приняли участие в стильной фотосессии, кадры с которой появились в микроблоге танцора. Все члены семейства одеты в family look: клетчатые штаны и мастерки.
Семья ‒ моя гордость и самое большое достижение. Нет ничего круче, чем идти за руку со своим сыном, особенно когда за вторую его держит любимая жена. В нашем новом «family look» чувствуем себя настоящей командой,‒ подписал фотосет глава семейства.
Когда на одной волне вся семья. Я с такой любовью и трепетом, буквально затаив дыхание наблюдала как Леон ожидал каждую примерку. Впервые сыну шили костюм по его меркам. Леону так нравился весь процесс. Было так мило наблюдать, как он выходил из примерочной, опустив глаза и с розовыми щёчками, а потом минут 15 он рассматривал себя в зеркале. Встречайте! На нас те самые костюмы из фильма «Джентльмены».
Напомним,