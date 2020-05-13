Наталья Могилевская и Влад Яма сделали долгожданные признания: 10 лет спустя
В воскресенье, 10 мая, на телеканале “1+1” состоялась трансляция весеннего сольного концерта Натальи Могилевской “Я завелась”.
Конечно, не обошлось без сюрпризов для поклонников. Певица станцевала долгожданный номер с Владом Ямой, под их легендарную песню “Я сама выбирала этот танец”, после чего поблагодарила со сцены своего первого учителя и подарила букет цветов. Яма, в свою очередь, раскрыл секрет успешности и популярности их дуэта:
Наташа, все дело в том, что танец для тебя, как и для меня, — это не просто танец, а нечто большее. Поэтому когда мы танцевали румбу, для нас обоих это был не просто танец, – неоднозначно ответил хореограф.
Зал взорвался аплодисментами, а поклонникам только и осталось гадать об отношениях этой легендарной пары.