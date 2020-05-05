Если вы любите сериалы, основанные на реальных событиях, заходите на Netflix немедленно!

«Оранжевый — хит сезона»

Начать просмотр сериалов, снятых на основе реальных событий, желательно с шоу «Оранжевый — хит сезона». Как ни крути, а сериал стал самым популярным оригинальным продуктом в истории сервиса Netflix

Основой для сериала выступила автобиографическая книга Пайпер Керман, в которой она рассказывает о тюремной жизни и проблемах женщин

«Нарко»

Криминальная драма посвящена знаменитому наркоторговцу 20 века Пабло Эскобаро и его противостоянию со Стивом Мерфи, агентом управления по борьбе с наркотиками, который готов многим пожертвовать, чтобы посадить, наконец, наркобарона, считающего себя королем мира, в тюрьму.

Сериалы Netflix, основанные на реальных событиях / кадр из сериала

«Охотник за разумом»

«Охотник за разумом» станет идеальным сериалом для тех, кто любит истории о серийных маньяках и копание в их головах.

Сериал снят по мотивам книги «Охотники за умами: ФБР против серийных убийств», написанной двумя агентами ФБР и специалистами по криминальной психологии по итогам общения со злодеями.

«Она же Грейс»

Сериал рассказывает историю, реально случившуюся в Канале в 1843 году. 16-летнюю служанку Грейс Маркс обвиняют в убийстве своего хозяина и его беременной любовницы, за это зверское преступление женщина получает 29 лет тюрьмы, а мир продолжает гадать, являлась ли она виновной на самом деле.

Сериалы Netflix, основанные на реальных событиях / кадр из сериала

Напомним,