Сериалы Netflix, основанные на реальных событиях

5 мая 2020 22:00 Алла Лысак
Сериалы Netflix, основанные на реальных событиях
Сериалы Netflix, основанные на реальных событиях
кадр из сериала

Если вы любите сериалы, основанные на реальных событиях, заходите на Netflix немедленно!

«Оранжевый — хит сезона»

Читайте такжеГорячие премьеры марта 2020 на Netflix
Начать просмотр сериалов, снятых на основе реальных событий, желательно с шоу «Оранжевый — хит сезона». Как ни крути, а сериал стал самым популярным оригинальным продуктом в истории сервиса Netflix.

Основой для сериала выступила автобиографическая книга Пайпер Керман, в которой она рассказывает о тюремной жизни и проблемах женщин 

«Нарко»

Криминальная драма посвящена знаменитому наркоторговцу 20 века Пабло Эскобаро и его противостоянию со Стивом Мерфи, агентом управления по борьбе с наркотиками, который готов многим пожертвовать, чтобы посадить, наконец, наркобарона, считающего себя королем мира, в тюрьму. 

Сериалы Netflix, основанные на реальных событиях / кадр из сериала

«Охотник за разумом»

Читайте такжеПремьера второго сезона «Видоизмененного углерода» состоялась на Netflix
«Охотник за разумом» станет идеальным сериалом для тех, кто любит истории о серийных маньяках и копание в их головах. 

Сериал снят по мотивам книги «Охотники за умами: ФБР против серийных убийств», написанной двумя агентами ФБР и специалистами по криминальной психологии по итогам общения со злодеями. 

«Она же Грейс»

Сериал рассказывает историю, реально случившуюся в Канале в 1843 году. 16-летнюю служанку Грейс Маркс обвиняют в убийстве своего хозяина и его беременной любовницы, за это зверское преступление женщина получает 29 лет тюрьмы, а мир продолжает гадать, являлась ли она виновной на самом деле.

Сериалы Netflix, основанные на реальных событиях / кадр из сериала

Напомним,

Облако тегов

сериалы сериалы 2020 сериалы netflix

Материалы по теме

Заклятые друзья: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 05.05.2020)
Сериалы

Заклятые друзья: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 05.05.2020)
Предвзятое отношение: смотреть онлайн 4 cерию (эфир от 05.05.2020)
Сериалы

Предвзятое отношение: смотреть онлайн 4 cерию (эфир от 05.05.2020)
Женские секреты: на канале Украина – премьера новой мелодрамы
Анонсы на ТВ

Женские секреты: на канале Украина – премьера новой мелодрамы
Предвзятое отношение: смотреть онлайн 3 cерию (эфир от 05.05.2020)
Сериалы

Предвзятое отношение: смотреть онлайн 3 cерию (эфир от 05.05.2020)

Популярное на сайте

Холостяк-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 01.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 01.05.2020)
Холостяк-10: кто покинул шоу в 9 выпуске от 01.05.2020

Холостяк-10: кто покинул шоу в 9 выпуске от 01.05.2020
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 02.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 02.05.2020)
Від пацанки до панянки-4: битва сезонов – на проект вернули опытных пацанок из прошлых сезонов

Від пацанки до панянки-4: битва сезонов – на проект вернули опытных пацанок из прошлых сезонов

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 01.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 01.05.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 02.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 02.05.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 04.05.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 04.05.2020)
Одруження наосліп-6: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 28.04.2020)

Одруження наосліп-6: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 28.04.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK