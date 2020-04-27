Смотрели чаще всего на карантине: Netflix назвал самый популярный коронавирусный сериал

Смотрели чаще всего на карантине: Netflix назвал самый популярный коронавирусный сериал

Премьера третьего сезона сериала «Озарк» приковала к экранам гаджетов 975 тысяч пользователей Netflix.

Третий сезон сериала «Озарк» стал единоличным лидером по количеству просмотров во время карантина и режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

Как сообщают в Netflix, третий сезон сумел привлечь в день премьеры гораздо больше телезрителей, чем два предыдущих сезона (показатели популярности превзошли второй сезон в три раза, 975 000 против 314 000).

Лишь за первые несколько дней «Озарк» посмотрели 8,7 млн зрителей , а в течение месяца показатель вырос до 29 млн.

Проект посвящен супружеской паре с детьми, которая сбегает от долговых обязательств в провинциальную деревню Озарк. С течением времени выясняется, что проблемы с коллекторами и мафией не остались позади.

Вероятно, в 2020 году сериалу очень повезло с премьерной датой, она фактически совпала с режимом самоизоляции, введенным в США.

Напомним,