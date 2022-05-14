«Носоріг» Олега Сенцова вийде на Netflix - дата

Онлайн-прем’єра кримінальної драми «Носоріг» Олега Сенцова відбудеться 23 травня на стрімінговій платформі Netflix. «Носоріг» став одним із небагатьох українських фільмів, який потрапив у колекцію стримінгу.

Окрім Netflix, стрічка також була куплена для показу у Великобританії, Франції, Італії та інших країнах світу. Телевізійна прем‘єра фільму Сенцова запланована на німецько-французькому телеканалі ZDF/ARTE.

«Носоріг» є другою повнометражною роботою українського режисера Олега Сенцова. Світова прем’єра фільму відбулася на 78-му Венеційському кінофестивалі в офіційній конкурсній програмі «Горизонти», українська – минулої осені на Київському тижні критики. Стрічка Сенцова була визнана найкращою на Стокгольмському міжнародному кінофестивалі. Історія фільму заснована на реальних подіях 90-х в Україні. Головний герой на прізвисько Носоріг потрапляє до кримінального світу і починає свій кривавий шлях, який приведе його зовсім не туди, куди він очікував.

Зйомки «Носорога» проходили в Кривому Розі, Львові та Києві й завершилися в грудні 2020 року. Фільм створений у копродукції України, Польщі та Німеччини. Українську сторону виробництва представляють продюсер Денис Іванов («Артхаус Трафік») та Олег Сенцов («Край Кінема»). Польські співпродюсери – Даріуш Яблонський, Віолетта Камінська, Ізабела Войчік (Apple Film Production), німецькі – Хайно Декерт, Тіна Бьорнер (Ma.ja.de. Fiction). Міжнародний дистриб’ютор стрічки – компанія WestEnd Films.

Створення фільму підтримано Міністерством культури та інформаційної політики України, Державним агентством України з питань кіно, фондом підтримки спільного кіновиробництва та прокату кінематографічних та аудіовізуальних робіт EURIMAGES, Польським кіноінститутом, німецьким кінофондом Medienboard Berlin-Brandenburg.