Худший человек на свете - фильм-номинант на две премии «Оскар» выйдет в Украине
31 марта на большие экраны выйдет лента «Худший человек на свете», номинированная на Премию «Оскар» в категориях «Лучший международный фильм» и «Лучший оригинальный сценарий».
Главная героиня романтической комедии, тридцатилетняя Юлия, на одной из вечеринок встречает очаровательного молодого человека. У девушки есть успешный парень, однако ее жизнь и карьера не реализованы. Надеясь наконец-то устроить свою жизнь, она бросается в водоворот любви и новых отношений. Но спасет ли новый парень от старых проблем?
Режиссер фильма – Йоаким Триер – создатель мистического триллера «Тельма», лент «Громче, чем бомбы» с Джесси Айзенбергом и Изабель Юппер, «Осло, 31 августа» и «Реприза». Обладатель наград фестивалей в Торонто и Карловых Варах и номинант на Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля.
Мировая премьера картины «Худший человек на свете» состоялась в 2021 году в основном конкурсе Каннского кинофестиваля, где исполнительница главной роли Ренате Рейнстве получила Приз за Лучшую женскую роль. Украинская премьера прошла на Одесском международном кинофестивале в 2021 году.
Украинские зрители смогут посмотреть фильм «Худший человек на свете» в кинотеатрах с 31 марта.