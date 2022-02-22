Худший человек на свете - фильм-номинант на две премии «Оскар» выйдет в Украине

Худший человек на свете - фильм-номинант на две премии «Оскар» выйдет в Украине

31 марта на большие экраны выйдет лента «Худший человек на свете», номинированная на Премию «Оскар» в категориях «Лучший международный фильм» и «Лучший оригинальный сценарий».

Знаменитый режиссер Пол Томас Андерсон назвал картину «лучшим фильмом в мире».

Главная героиня романтической комедии, тридцатилетняя Юлия, на одной из вечеринок встречает очаровательного молодого человека. У девушки есть успешный парень, однако ее жизнь и карьера не реализованы. Надеясь наконец-то устроить свою жизнь, она бросается в водоворот любви и новых отношений. Но спасет ли новый парень от старых проблем?

Режиссер фильма – Йоаким Триер – создатель мистического триллера «Тельма», лент «Громче, чем бомбы» с Джесси Айзенбергом и Изабель Юппер, «Осло, 31 августа» и «Реприза». Обладатель наград фестивалей в Торонто и Карловых Варах и номинант на Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля.

Мировая премьера картины «Худший человек на свете» состоялась в 2021 году в основном конкурсе Каннского кинофестиваля, где исполнительница главной роли Ренате Рейнстве получила Приз за Лучшую женскую роль. Украинская премьера прошла на Одесском международном кинофестивале в 2021 году.

В мире ленту восприняли тепло как кинокритики, так и зрители: ее рейтинг на сайте Rotten Tomatoes составляет 97%, на сайте Metacritic – 90 баллов с отметкой Must see, а на IMDb – 7.9. В конце 2021 года картина вошла в списки лучших фильмов года от международных изданий Variety, Vanity Fair, The Hollywood Reporter и IndieWire.

Положительный отзыв ленте дал известный кинорежиссер Пол Томас Андерсон («Лакричная пицца», «Нефть»): «”Худший человек на свете” – лучшая лента в мире. Это бриллиант. Меня очень поразила выдающаяся игра актрисы, исполнившей главную роль».

Украинские зрители смогут посмотреть фильм «Худший человек на свете» в кинотеатрах с 31 марта.