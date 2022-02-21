Павел Глоба: в марте удача настигнет 5 знаков Зодиака
Астролог Павел Глоба считает, что март 2022 будет удачным для 5 знаков Зодиака.
Но у некоторых знаков Зодиака есть дополнительная причина ждать март.
Овен, вас ожидают успехи на работе. Появится шанс показать себя с самой лучшей стороны, завоевать репутацию, которая потом будет работать на вас!
В марте у Тельцов возникнет возможность стать богаче за счет неожиданного дополнительного источника дохода.
Кто знает, может быть, это первый шаг к смене работы.
Весы, март станет для вас месяцем вдохновения. Если вы занимаетесь творчеством, то можете создать что-то невероятное. Если же вы предпочитаете более прагматичные профессии, то именно в марте можно начать творить! У вас обязательно все получится, дерзайте!
Март для Рыб станет временем самореализации. Вам обязательно предложат интересный проект.
Напомним,