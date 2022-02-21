Павел Глоба: в марте удача настигнет 5 знаков Зодиака

21 февраля 2022 16:35 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Павел Глоба: в марте удача настигнет 5 знаков Зодиака
Павел Глоба: в марте удача настигнет 5 знаков Зодиака
pixabay.com

Астролог Павел Глоба считает, что март 2022 будет удачным для 5 знаков Зодиака.

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Павел Глоба составил гороскоп на первый месяц весны, март. Мы все его ждем, чтобы поскорее снять с себя теплую одежду и прогуляться под теплым солнышком. 

Но у некоторых знаков Зодиака есть дополнительная причина ждать март. 

Овен, вас ожидают успехи на работе. Появится шанс показать себя с самой лучшей стороны, завоевать репутацию, которая потом будет работать на вас!

В марте у Тельцов возникнет возможность стать богаче за счет неожиданного дополнительного источника дохода.

Кто знает, может быть, это первый шаг к смене работы.

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Рак, Глоба подчеркивает, что вас ожидают сюрпризы в личной жизни. 

Весы, март станет для вас месяцем вдохновения. Если вы занимаетесь творчеством, то можете создать что-то невероятное. Если же вы предпочитаете более прагматичные профессии, то именно в марте можно начать творить! У вас обязательно все получится, дерзайте!

Март для Рыб станет временем самореализации. Вам обязательно предложат интересный проект. 

Напомним, 

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