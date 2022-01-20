Глоба предрек трем знакам Зодиака кардинальные перемены в феврале

20 января 2022 15:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Глоба предрек трем знакам Зодиака кардинальные перемены в феврале
Глоба предрек трем знакам Зодиака кардинальные перемены в феврале
pixabay.com

Февраль 2022 года может стать поворотным моментом для трех представителей зодиакального круга.

Гороскоп от Павла Глобы поможет вам подготовиться к существенным изменениям в жизни. 

Рак 

Рожденные под этим знаком Зодиака люди в феврале смогут наладить свою личную жизнь. Одинокие Раки имеют большие шансы повстречать ту самую или того самого. Если же вы находитесь в отношениях, то...

Не исключено, что задумаетесь о ребенке. 

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Весы

Представители знака Зодиака Весы в феврале смогут воспользоваться своеобразным карт-бланшом на перемены, выданным им Вселенной. Они смогут сами решить, что для них на данном этапе жизни важнее, работа или отношения. В выбранной сфере произойдет скачок, с которого начнется движение вверх. 

Скорпион

В третий месяц зимы Скорпионам следует ждать перемен в личной жизни. Как одиночкам, так и семейным парам удастся достигнуть полного взаимопонимания с миром. Вы поймете, чего хотите, а судьба предоставит шанс получить это.

Напомним, 

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