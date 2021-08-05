Лунный гороскоп на 5 августа 2021 года для знаков Зодиака

5 августа 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 5 августа 2021 года для знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 5 августа 2021 года для знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Рак.

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Период лунного Рака считается неблагоприятным для общения. Возможна повышенная эмоциональность, впечатлительность. Рекомендуется заниматься всеми домашними делами, создавать домашний уют, заботиться и опекать близких.

Заниматься серьезными делами не следует.

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Наступил двадцатый шестой лунный день, он довольно опасный. Повышается риск возникновения спонтанных конфликтов, которых необходимо избегать. В этот день астрологи советуют посвятить свое время обычным повседневным делам, не требующим большой концентрации.

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