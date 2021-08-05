Лунный гороскоп на 5 августа 2021 года для знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 5 августа 2021 года для знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Рак.

Период лунного Рака считается неблагоприятным для общения. Возможна повышенная эмоциональность, впечатлительность. Рекомендуется заниматься всеми домашними делами, создавать домашний уют, заботиться и опекать близких.

Заниматься серьезными делами не следует.

Наступил двадцатый шестой лунный день, он довольно опасный. Повышается риск возникновения спонтанных конфликтов, которых необходимо избегать. В этот день астрологи советуют посвятить свое время обычным повседневным делам, не требующим большой концентрации.