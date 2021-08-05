Лунный гороскоп на 5 августа 2021 года для знаков Зодиака
5 августа 2021 00:20
Лунный гороскоп на 5 августа 2021 года для знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Рак.
Читайте такжеПавел Глоба назвал знаки Зодиака, которые улучшат свое материальное положение до конца неделиПериод лунного Рака считается неблагоприятным для общения. Возможна повышенная эмоциональность, впечатлительность. Рекомендуется заниматься всеми домашними делами, создавать домашний уют, заботиться и опекать близких.
Заниматься серьезными делами не следует.