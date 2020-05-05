Знаки Зодиака, которые уничтожат вас занудством

5 мая 2020 18:30 Алла Лысак
Знаки Зодиака, которые уничтожат вас занудством
Знаки Зодиака, которые уничтожат вас занудством
pixabay.com

Эти знаки Зодиака постоянно ворчат!

Дева 

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Главный перфекционист зодиакального круга не может не быть занудой, ведь он отметит каждую мелочь, исправит все детали, чтобы достичь идеала и стать самым лучшим в деле. 

Минус представителей знака в том, что они требуют от окружающих такой же внимательности к деталям, а небрежность их раздражает. 

Девы выбирают себе окружение тщательно и педантично, они обязательно начнут с вами спорить, если вы скажете, что идеальных людей не существует. 

Козерог

Козерог считается работящим знаком Зодиака, который в погоне за профессиональной мечтой часто видит весь смысл жизни.

Такие люди на многое способны, чтобы стать выше по карьерной лестнице. Не только будут работать сверхурочно, но и донесут до сведения начальника проколы всех конкурентов. Ответственность Козерогов идет рука об руку с их занудством.

Рыбы

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Этот знак отличается мягкостью и обидчивостью. Если вы посмеете их задеть, то будьте готовы к тому, что Рыбы расскажут вам (и не один раз) как, когда и зачем вы их обидели. В очень занудной форме. 

Проще говоря, они нытики, концентрирующиеся на своих чувствах. О них они могут говорить бесконечно долго. А если укажите им на это, снова обидятся. 

Напомним,

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