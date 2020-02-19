Знаки Зодиака, обладающие телепатическими способностями

19 февраля 2020 23:00 Алла Лысак
Знаки Зодиака, обладающие телепатическими способностями
Знаки Зодиака, обладающие телепатическими способностями
pixabay.com

Астрологи раскрыли имена знаков Зодиака, которые владеют телепатическими способностями.

Овен  

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Вы чувствуете опасность и можете своевременно уходить с линии огня. Но иногда ваше врожденное чувство справедливости побеждает и вы, вопреки предчувствию, что ситуация может завершиться плохо, остаетесь.

Рак 

Иногда вы замечаете, что буквально читаете мысли окружающих людей, вы тонко чувствуете происходящее и реагируете раньше всех.

Весы 

Бесспорно, вы обладаете определенным даром. Некоторых людей вы видите насквозь, своевременно разгадываете козни и избегаете проблем. 

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Астрологи считают, что Весам под силу даже приворожить человека. 

Скорпион

Считается, что вы владеете прекрасным даром убеждения, можете вложить в голову человека мысль и убедить его действовать именно так. 

Для окружающих вы похожи на магнит. 

Напомним,

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