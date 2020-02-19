Знаки Зодиака, обладающие телепатическими способностями
Астрологи раскрыли имена знаков Зодиака, которые владеют телепатическими способностями.
Овенопасность и можете своевременно уходить с линии огня. Но иногда ваше врожденное чувство справедливости побеждает и вы, вопреки предчувствию, что ситуация может завершиться плохо, остаетесь.
Рак
Иногда вы замечаете, что буквально читаете мысли окружающих людей, вы тонко чувствуете происходящее и реагируете раньше всех.
Весы
Бесспорно, вы обладаете определенным даром. Некоторых людей вы видите насквозь, своевременно разгадываете козни и избегаете проблем.
Скорпион
Считается, что вы владеете прекрасным даром убеждения, можете вложить в голову человека мысль и убедить его действовать именно так.
Для окружающих вы похожи на магнит.
Напомним,