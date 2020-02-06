Самые требовательные в отношениях знаки Зодиака

6 февраля 2020 11:30 Алла Лысак
Самые требовательные в отношениях знаки Зодиака
Самые требовательные в отношениях знаки Зодиака
pixabay.com

Капризные, требовательные и импульсивные женские знаки, с которыми сложно найти общий язык в отношениях!

Рак 

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Женщине, родившейся под этим знаком, потребуется все возможное внимание мужчины, она захочет стать его Вселенной. 

Такая леди способна затеять ссору из-за пропущенного телефонного звонка, и расстроиться, не услышав от мужчины комплимент и подтверждение его любви хотя бы один день. 

Лев

Женщины этого знака Зодиака в отношениях щедрые и любвеобильные, от своего спутника они ожидают таких же интенсивных проявлений любви

Незначительными знаками внимания Львица довольствоваться не будет, только широкие жесты и настоящие подвиги заставят ее остаться рядом. 

Скорпион

Женщина-Скорпион является сильной личностью с интенсивными эмоциями, если она любит, то очень сильно.

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Достаточно часто Скорпионы изводят своего партнера ревностью, становятся излишне подозрительными. Женщины-Скорпионы считают, что ссоры тоже необходимы, хотя именно постоянные выяснения отношений способствуют угасанию чувств. 

Напомним,

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