Самые требовательные в отношениях знаки Зодиака

Капризные, требовательные и импульсивные женские знаки, с которыми сложно найти общий язык в отношениях!

Рак

Женщине, родившейся под этим знаком, потребуется все возможное внимание мужчины , она захочет стать его Вселенной.

Такая леди способна затеять ссору из-за пропущенного телефонного звонка, и расстроиться, не услышав от мужчины комплимент и подтверждение его любви хотя бы один день.

Лев

Женщины этого знака Зодиака в отношениях щедрые и любвеобильные, от своего спутника они ожидают таких же интенсивных проявлений любви

Незначительными знаками внимания Львица довольствоваться не будет, только широкие жесты и настоящие подвиги заставят ее остаться рядом.

Скорпион

Женщина-Скорпион является сильной личностью с интенсивными эмоциями, если она любит, то очень сильно.

Достаточно часто Скорпионы изводят своего партнера ревностью, становятся излишне подозрительными. Женщины-Скорпионы считают, что ссоры тоже необходимы, хотя именно постоянные выяснения отношений способствуют угасанию чувств.

Напомним,