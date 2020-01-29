Лунный календарь стрижек на февраль 2020: советы астрологов

Лунный календарь позволит подобрать правильный день для стрижки!

1, 7, 16 февраля – не стоит идти в салон, вы не будете довольны полученным результатом.

2, 11, 15 февраля – астрологи рекомендуют в эти дни подравнять кончики.

3, 26 – стрижка в это время может повлечь за собой ухудшение самочувствия или обострения заболевания.

4, 12 февраля – обратите внимание на этот день, если хотите при помощи стрижки сделать свои волосы более здоровыми и крепкими!

5, 14 февраля – прекрасное время для стрижки, чтобы оздоровить волосы.

8 февраля – неблагоприятный день, стрижка может помешать построению карьеры.

9, 19 февраля – звезды сулят ссоры в семье тем, кто пойдет в салон красоты и укоротит волосы в этот день.

10 февраля – период считается абсолютно нейтральным!

13 февраля – стрижка поспособствует привлечению внимания представителей противоположного пола.

17, 24 февраля – не следует укорачивать волосы, однако вы можете помочь им расти процедурами по оздоровлению.

18 февраля – стрижка следует ваши волосы непослушными в будущем!

22 февраля – волосы очень быстро возвратятся к прежней длине, если укоротить их сегодня.

23, 25 февраля – стрижка зарядит вас силой, что позитивно отразится на рабочих делах.

27 февраля – лучший день для самых смелых экспериментов со своей внешностью!

28, 29 февраля – стрижка позволит обеспечить свое финансовое благополучие!

Напомним,