Лунный календарь стрижек на февраль 2020: советы астрологов
Лунный календарь позволит подобрать правильный день для стрижки!
1, 7, 16 февраля – не стоит идти в салон, вы не будете довольны полученным результатом.
3, 26 – стрижка в это время может повлечь за собой ухудшение самочувствия или обострения заболевания.
4, 12 февраля – обратите внимание на этот день, если хотите при помощи стрижки сделать свои волосы более здоровыми и крепкими!
5, 14 февраля – прекрасное время для стрижки, чтобы оздоровить волосы.
8 февраля – неблагоприятный день, стрижка может помешать построению карьеры.
9, 19 февраля – звезды сулят ссоры в семье тем, кто пойдет в салон красоты и укоротит волосы в этот день.
10 февраля – период считается абсолютно нейтральным!
13 февраля – стрижка поспособствует привлечению внимания представителей противоположного пола.
17, 24 февраля – не следует укорачивать волосы, однако вы можете помочь им расти процедурами по оздоровлению.
18 февраля – стрижка следует ваши волосы непослушными в будущем!
22 февраля – волосы очень быстро возвратятся к прежней длине, если укоротить их сегодня.
27 февраля – лучший день для самых смелых экспериментов со своей внешностью!
28, 29 февраля – стрижка позволит обеспечить свое финансовое благополучие!
Напомним,