Лунный календарь стрижек на февраль 2020: советы астрологов

29 января 2020 21:30 Алла Лысак
Лунный календарь стрижек на февраль 2020: советы астрологов
Лунный календарь стрижек на февраль 2020: советы астрологов
pixabay.com

Лунный календарь позволит подобрать правильный день для стрижки!

1, 7, 16 февраля  – не стоит идти в салон, вы не будете довольны полученным результатом.

Читайте такжеНовогодний маникюр: самые трендовые идеи
2, 11, 15 февраля – астрологи рекомендуют в эти дни подравнять кончики. 

3, 26 – стрижка в это время может повлечь за собой ухудшение самочувствия или обострения заболевания.  

4, 12 февраля  – обратите внимание на этот день, если хотите при помощи стрижки сделать свои волосы более здоровыми и крепкими!

5, 14 февраля – прекрасное время для стрижки, чтобы оздоровить волосы. 

8 февраля – неблагоприятный день, стрижка может помешать построению карьеры. 

9, 19 февраля – звезды сулят ссоры в семье тем, кто пойдет в салон красоты и укоротит волосы в этот день. 

10 февраля – период считается абсолютно нейтральным!

13 февраля – стрижка поспособствует привлечению внимания представителей противоположного пола. 

17, 24 февраля – не следует укорачивать волосы, однако вы можете помочь им расти процедурами по оздоровлению. 

18 февраля – стрижка следует ваши волосы непослушными в будущем!

22 февраля – волосы очень быстро возвратятся к прежней длине, если укоротить их сегодня. 

Читайте такжеГлавный тренд здорового питания в 2020 году
23, 25 февраля – стрижка зарядит вас силой, что позитивно отразится на рабочих делах.

27 февраля – лучший день для самых смелых экспериментов со своей внешностью!

28, 29 февраля – стрижка позволит обеспечить свое финансовое благополучие!

Напомним,

Облако тегов

Лунный календарь стрижек

Материалы по теме

Лунный календарь стрижек на январь 2020: советы астрологов
Гороскопы

Лунный календарь стрижек на январь 2020: советы астрологов
Лунный календарь стрижек на декабрь 2019
Гороскопы

Лунный календарь стрижек на декабрь 2019
Лунный календарь стрижек на октябрь 2019: советы астрологов
Гороскопы

Лунный календарь стрижек на октябрь 2019: советы астрологов
Какое каре будет модным в этом сезоне
Lifestyle

Какое каре будет модным в этом сезоне

Популярное на сайте

Победитель проекта «Зважені та щасливі» стал отцом

Победитель проекта «Зважені та щасливі» стал отцом
Голос країни-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)

Голос країни-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)
Ирина Билык призналась, почему праздновала Новый год с Димой Коляденко

Ирина Билык призналась, почему праздновала Новый год с Димой Коляденко
Одруження наосліп-6: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 28.01.2020)

Одруження наосліп-6: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 28.01.2020)

Популярное видео

Голос країни-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)

Голос країни-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)
Одруження наосліп-6: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 28.01.2020)

Одруження наосліп-6: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 28.01.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)
Невеста из Стамбула: смотреть 294 серию онлайн (эфир от 28.01.2020)

Невеста из Стамбула: смотреть 294 серию онлайн (эфир от 28.01.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен / OK