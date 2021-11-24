Лунный календарь стрижек на декабрь 2021: позитивные и негативные дни

24 ноября 2021 17:15 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный календарь стрижек на декабрь 2021: позитивные и негативные дни
Лунный календарь стрижек на декабрь 2021: позитивные и негативные дни
pixabay.com

Рассказываем о благоприятных днях для стрижки в декабре 2021 года!

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Многие представительницы прекрасного пола планируют на декабрь стрижку, покраску или поход в салон красоты ради праздничной прически. чтобы в Новый год поразить всех красотой!

Предлагаем вам заранее спланировать время таким образом, чтобы процедура, связанная с волосами, была максимально удачной.

Для этого сверимся с лунным календарем на декабрь 2021 года!

Благоприятные дни для стрижки и покраски в декабре

  •  1, 6, 7, 9, 14, 15, 16, 18, 22, 25 декабря.

Лучше избегать посещения салона красоты в такие дни

  • 3, 4, 12 декабря.

2, 5, 8, 10, 11, 13, 17, 19, 20, 21, 23, 24 и период с 26 по 31 декабря являются нейтральными днями. 

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Специалисты отмечают, что ориентироваться на лунный цикл может каждый человек, для этого не нужно иметь какие-то специфические знания, а только наблюдательность.

Например, когда Луна на небе растет, то и волосы будут отрастать быстро, а если вы решите пойти в салон красоты во время убывающей Луны, то можете избавиться от стресса и негативной энергии, которая накопилась за цикл.

Напомним,

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