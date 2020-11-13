Окрашивание волос зимой 2020: трендовые цвета и оттенки

Новый сезон – возможность что-то изменить в себе.

Вы собрались покрасить волосы в новый цвет или добавить локонам необычный оттенок? Обязательно сверьтесь с модными тенденциями, чтобы не прогадать.

Дорогу натуральности

Хорошо подумайте, готовы ли вы зимой 2020 кардинально изменить свой ? Возможно, вам будет вполне достаточно «подкрутить» цвет до идеального оттенка, оставшись в спектре полной натуральности?

Это нынче модно.

@addisonraee

Черный (глянцевый)

Брюнетки могут этой зимой позволить себе максимум цвета и глубины, выбрав глянцевый черный.

Блестящие волосы будут отлично смотреться как в повседневной жизни, так и на празднике.

@ciara

Снова карантин

Почему-то во время карантина из-за коронавируса звезды, блогеры и другие модницы начали красить отдельные пряди в розовый цвет. Наверное, таким образом хотели привнести в свою жизнь дополнительный позитив.

К сожалению, мы снова на карантине, можно воспользоваться этим трендом.

@cartiamallan

Напомним,