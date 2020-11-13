Окрашивание волос зимой 2020: трендовые цвета и оттенки
Новый сезон – возможность что-то изменить в себе.
Вы собрались покрасить волосы в новый цвет или добавить локонам необычный оттенок? Обязательно сверьтесь с модными тенденциями, чтобы не прогадать.
Дорогу натуральности
Это нынче модно.
Черный (глянцевый)
Брюнетки могут этой зимой позволить себе максимум цвета и глубины, выбрав глянцевый черный.
Блестящие волосы будут отлично смотреться как в повседневной жизни, так и на празднике.
Снова карантин
К сожалению, мы снова на карантине, можно воспользоваться этим трендом.
Напомним,