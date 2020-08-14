Самые трендовые цвета волос осени 2020: пора преобразиться
Скоро начнется новый модный сезон, а девушки уже раздумывают над вариантами смены имиджа.
Красный оттенокСтилисты предлагают внести яркость и в свой стиль.
Наиболее популярной станет огненно-красная гамма. Если на такие кардинальные изменения вы не готовы, попробуйте карамель.
Светло-русые волосы
По мнению экспертов, осень является отличным временем, чтобы превратиться в блондинку.
Проще всего следовать этому тренду будет девушкам с природными светлыми волосами. Если же вы брюнетка, то поработать придется основательнее.
Пастельный розовый
Шоколадный цвет
Брюнетки, ваш выход! Осень — время горячего шоколада!
Подобные оттенки приобретают особенную популярность, почему бы не воспользоваться этим трендом, выбирая себе краску для волос?
Напомним,