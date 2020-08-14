Самые трендовые цвета волос осени 2020: пора преобразиться

14 августа 2020 09:30 Алла Лысак
Самые трендовые цвета волос осени 2020: пора преобразиться
Самые трендовые цвета волос осени 2020: пора преобразиться
pixabay.com

Скоро начнется новый модный сезон, а девушки уже раздумывают над вариантами смены имиджа.

Красный оттенок

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Осень — это яркий сезон! Стилисты предлагают внести яркость и в свой стиль.

Наиболее популярной станет огненно-красная гамма. Если на такие кардинальные изменения вы не готовы, попробуйте карамель.

Светло-русые волосы

По мнению экспертов, осень является отличным временем, чтобы превратиться в блондинку.

Проще всего следовать этому тренду будет девушкам с природными светлыми волосами. Если же вы брюнетка, то поработать придется основательнее. 

Самые трендовые цвета волос осени 2020: пора преобразиться

Пастельный розовый 

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Розовый не собирается покидать модный Олимп в этом году.  Молодые девушки могут использовать пастельные оттенки и обесцвечивать волосы у корней. Эффект смотрится особенно круто на темных волосах.

Шоколадный цвет

Брюнетки, ваш выход! Осень — время горячего шоколада!

Подобные оттенки приобретают особенную популярность, почему бы не воспользоваться этим трендом, выбирая себе краску для волос?

Самые трендовые цвета волос осени 2020: пора преобразиться

Напомним,

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