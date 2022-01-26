Лунный календарь стрижек на февраль 2022: позитивные и негативные дни

Рассказываем о благоприятных днях для стрижки в феврале 2022 года!

Благоприятные дни для стрижки и покраски в феврале

2, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 21, 26 февраля.

Лучше избегать посещения салона красоты в такие дни

1, 3, 11, 25 февраля.

Если вы запланировали стрижку или покраску волос перед приходом весны, то советуем вам свериться с календарем лунного цикла. Он поможет вам выбрать для процедуры с волосами наиболее благоприятный период.

Благоприятны для окрашивания волос, согласно лунному календарю, 7, 8, 12, 14, 19, 23, 28 февраля.

Специалисты отмечают, что ориентироваться на лунный цикл может каждый человек, для этого не нужно иметь какие-то специфические знания, а только наблюдательность.

Например, когда Луна на небе растет, то и волосы будут отрастать быстро, а если вы решите пойти в салон красоты во время убывающей Луны, то можете избавиться от стресса и негативной энергии, которая накопилась за цикл.

Напомним,