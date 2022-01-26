Лунный календарь стрижек на февраль 2022: позитивные и негативные дни

26 января 2022 17:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

Все статьи автора...

Лунный календарь стрижек на февраль 2022: позитивные и негативные дни
Лунный календарь стрижек на февраль 2022: позитивные и негативные дни
pixabay.com

Рассказываем о благоприятных днях для стрижки в феврале 2022 года!

Читайте такжеЛак для волос: ТОП-4 альтернативных способа его применения
Если вы запланировали стрижку или покраску волос перед приходом весны, то советуем вам свериться с календарем лунного цикла. Он поможет вам выбрать для процедуры с волосами наиболее благоприятный период.  

Благоприятные дни для стрижки и покраски в феврале

  •  2, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 21, 26 февраля.

Лучше избегать посещения салона красоты в такие дни

  • 1, 3, 11, 25 февраля.

Благоприятны для окрашивания волос, согласно лунному календарю, 7, 8, 12, 14, 19, 23, 28 февраля.

Читайте такжеСамые трендовые цвета волос осени 2020: пора преобразиться
Специалисты отмечают, что ориентироваться на лунный цикл может каждый человек, для этого не нужно иметь какие-то специфические знания, а только наблюдательность.

Например, когда Луна на небе растет, то и волосы будут отрастать быстро, а если вы решите пойти в салон красоты во время убывающей Луны, то можете избавиться от стресса и негативной энергии, которая накопилась за цикл.

Напомним,

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

лунный календарь красота Лунный календарь стрижек лунный гороскоп

Материалы по теме

Лунный гороскоп на 26 января 2022 года для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 26 января 2022 года для всех знаков Зодиака
Убывающая Луна в январе 2022: что нельзя делать
Гороскопы

Убывающая Луна в январе 2022: что нельзя делать
Лунный гороскоп на 25 января 2022 года для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 25 января 2022 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 24 января 2022 года для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 24 января 2022 года для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

Голос країни-12: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.01.2022)

Голос країни-12: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.01.2022)
Глоба предрек трем знакам Зодиака кардинальные перемены в феврале

Глоба предрек трем знакам Зодиака кардинальные перемены в феврале
МастерШеф. Битва сезонов: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 22.01.2022)

МастерШеф. Битва сезонов: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 22.01.2022)
Простить себя: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.01.2022)

Простить себя: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.01.2022)

Популярное видео

Голос країни-12: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.01.2022)

Голос країни-12: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.01.2022)
МастерШеф. Битва сезонов: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 22.01.2022)

МастерШеф. Битва сезонов: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 22.01.2022)
Простить себя: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.01.2022)

Простить себя: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.01.2022)
Хата на тата: смотреть выпуск онлайн (эфир от 22.01.2022)

Хата на тата: смотреть выпуск онлайн (эфир от 22.01.2022)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK