Лунный календарь стрижек на февраль 2022: позитивные и негативные дни
Рассказываем о благоприятных днях для стрижки в феврале 2022 года!
Благоприятные дни для стрижки и покраски в феврале
- 2, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 21, 26 февраля.
Лучше избегать посещения салона красоты в такие дни
- 1, 3, 11, 25 февраля.
Благоприятны для окрашивания волос, согласно лунному календарю, 7, 8, 12, 14, 19, 23, 28 февраля.
Например, когда Луна на небе растет, то и волосы будут отрастать быстро, а если вы решите пойти в салон красоты во время убывающей Луны, то можете избавиться от стресса и негативной энергии, которая накопилась за цикл.
Напомним,