Місячний гороскоп на 30 квітня 2022 року для всіх знаків Зодіаку

29 апреля 2022 14:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Місячний гороскоп на 30 квітня 2022 року для всіх знаків Зодіаку
Місячний гороскоп на 30 квітня 2022 року для всіх знаків Зодіака
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Що принесе нам Телець?

Телець є матеріалістом, який шляхом наполегливості та старанності досягає своєї мети. Час підходить для фінансових операцій різного плану.

Можна займатися укладанням угод, інвестуванням. Ділова активність з великою вірогідністю призведе до отримання значного доходу. 

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За словами астрологів, вдалим день буде також для майнових питань, справ, що пов'язані з нерухомістю, як своєю власною, так і чужою.

Проблемою може стати лінь, характерна для знаку Зодіаку Телець. 29 місячний день є позитивним. Однак треба бути обережним людям, що мають знижений імунітет. Краще день провести в оточенні близьких людей, або хоча б друзів, яким ви повністю довіряєте. 

Нагадаємо,

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