Астролог спрогнозував, яким буде наступний місяць війни

26 мая 2022 18:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Астролог спрогнозував, яким буде наступний місяць війни
Астролог спрогнозував, яким буде наступний місяць війни
freepik.com

Астролог Дмитро Уранус розказав, чого чекати українцям наступними тижнями.

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25 травня планета Марс перейшла в зодіакальний знак Овен. Цей період, що характеризується надзвичайно сильною агресією, триватиме до 5 липня.  При переході в Овен, Марс з'єднався з Місяцем і з Юпітером, за словами експерта, це може призвести до негативної динаміки в Україні.

Таке 'єднання планет на початку Овна принесе як військові, так і політичні наслідки. Чого нам чекати? Гучних політичних сварок, звинувачень, можуть виникнути панічні настрої. В районі 29 травня посилиться інтенсивність військових дій і швидкість наступів.
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За словами астролога, найбільш небезпечними можуть стати такі міста як Соледар, Бахмут, всі міста від Сєвєродонецька до Краматорська. Бог війни може зачепити Золоте, Гірське, Комишуваху, Врубівку, Борівське, Лисичанськ, і найближчі села.

Дмитро зазначив, що Імовірність тимчасової втрати Україною цих населених пунктів у найближчі півтора місяця дуже велика.

Ситуація почне змінюватися на краще після 5 липня. 

Нагадаємо,

 

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