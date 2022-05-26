Астролог спрогнозував, яким буде наступний місяць війни

Астролог Дмитро Уранус розказав, чого чекати українцям наступними тижнями.

25 травня планета Марс перейшла в зодіакальний знак Овен. Цей період, що характеризується надзвичайно сильною агресією, триватиме до 5 липня. При переході в Овен, Марс з'єднався з Місяцем і з Юпітером, за словами експерта, це може призвести до негативної динаміки в Україні.

Таке 'єднання планет на початку Овна принесе як військові, так і політичні наслідки. Чого нам чекати? Гучних політичних сварок, звинувачень, можуть виникнути панічні настрої. В районі 29 травня посилиться інтенсивність військових дій і швидкість наступів.

За словами астролога, найбільш небезпечними можуть стати такі міста як Соледар, Бахмут, всі міста від Сєвєродонецька до Краматорська. Бог війни може зачепити Золоте, Гірське, Комишуваху, Врубівку, Борівське, Лисичанськ, і найближчі села.

Дмитро зазначив, що Імовірність тимчасової втрати Україною цих населених пунктів у найближчі півтора місяця дуже велика.

Ситуація почне змінюватися на краще після 5 липня.

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