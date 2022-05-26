Астролог спрогнозував, яким буде наступний місяць війни
Астролог Дмитро Уранус розказав, чого чекати українцям наступними тижнями.
Таке 'єднання планет на початку Овна принесе як військові, так і політичні наслідки. Чого нам чекати? Гучних політичних сварок, звинувачень, можуть виникнути панічні настрої. В районі 29 травня посилиться інтенсивність військових дій і швидкість наступів.
Дмитро зазначив, що Імовірність тимчасової втрати Україною цих населених пунктів у найближчі півтора місяця дуже велика.
Ситуація почне змінюватися на краще після 5 липня.
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